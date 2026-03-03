DEBATT: Dags för en Lex Malå

Har ni som vi sett dokumentären Mordet och Malå? Vi blev oerhört berörda av den. Och trots att regeringen och SD har styrt Sverige i snart en hel mandatperiod har de inte åtgärdat problemen. Kristersson och Åkesson har under sina år vid makten lagt miljarder på skattesänkningar för de rikaste i storstäderna. Men i mindre kommuner har samhället dragit sig tillbaka. Den nationella maktens blick har vänts bort från oss som bor på Sveriges gles- och landsbygder.

Det märks tydligt i frågan om polisens inställelsetider. Allt för långa resvägar för polisen kan få fruktansvärda konsekvenser. När en man knivskars i sitt hem i Malå 2023 fick närmaste polis åka från Skellefteå med en restid på över en timme. Samtidigt stod ambulansen utanför den svårt skadade mannens hem, utan att kunna gå in eftersom gärningsmännen kunde vara kvar i bostaden. Mannen avled senare av sina skador. Det kändes i hela hjärtat. Det får bara inte ske.

Du ska vara trygg med att polisen kommer inom en rimlig tid vid prio 1-larm, oavsett var du bor i Sverige. För att säkerställa en god polisnärvaro i hela landet måste polisens inställelsetider regleras. Det är att bedriva politik för hela Sverige på riktigt.

*

Det är i botten en frihetsfråga. Din tillgång till samhällets mest grundläggande skydd ska inte försvinna för att du bor långt bort från närmsta storstad. Det handlar förstås inte om att polisens inställelsetid ska vara lika snabb som i storstäderna. Men polisens inställelsetid ska inte vara så långsam att det innebär att människor försätts i livsfara. Sveriges landsbygder behöver en lex Malå.

Liknande regelverk finns på andra områden. Räddningstjänsten har i dag en reglerad inställelsetid i hela Sverige. I Norge finns en reglerad inställelsetid på plats för polisen, där landet delas in i tre delar med olika inställelsetid på 11, 19 respektive 30 minuter. Det är en modell som borde utredas även här i Sverige.

*

Fallet i Malå visar de värsta konsekvenserna av en politik som bara riktar blicken mot våra storstäder. En ökad samhällsgemenskap bygger på att alla ska med. Därför måste politiken se till hela landets behov när vi utformar våra förslag. En lex Malå, där du vet att polisen kommer inom en viss tid, hade åter riktat politikens blick utanför storstäderna. Det är så vi bygger ett starkare Sverige.

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdspolitisk talesperson (s)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (s)