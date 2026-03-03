DEBATT: Slopat matkrav ger nytt liv åt mindre orter

I en mindre ort är det inte högsäsongen som avgör framtiden. Det är vardagen. Det är november. Det är en tisdag kväll i februari. Det är de som bor kvar året runt som behöver en plats att mötas på.

I dag säger lagen att den som vill servera alkohol måste ha ett fullt utrustat restaurangkök och erbjuda lagad mat. För en mindre ort i Kalmar län kan det vara ett hinder som gör att en verksamhet aldrig blir verklighet.

Tänk dig en företagare i Högsby som vill öppna en liten vinbar i en tom butikslokal.

En kulturförening i Hultsfred som vill kombinera konserter med enklare servering.

Ett mikrobryggeri i Mönsterås som vill hålla öppet några kvällar i veckan.

En entreprenör i Emmaboda som vill skapa en plats för quiz, samtal och livemusik.

I dag krävs investeringar i storkök, ventilation och ombyggnationer för hundratusentals kronor. För en verksamhet som kanske bara har öppet några kvällar i veckan är det svårt att få lönsamhet året runt.

Resultatet blir att inget händer. Lokaler står tomma. Centrum blir mörkare.

Men det handlar inte bara om företagande.I många mindre orter stänger det mesta tidigt. Efter klockan sju finns få naturliga mötesplatser kvar. För den som lever ensam – äldre, nyinflyttad, frånskild eller utan ett stort socialt nätverk – kan det innebära långa kvällar utan sammanhang.

"Handlar om frihet"

Nattliga mötesplatser skapar förutsättningar att bryta ofrivillig ensamhet. En plats där man kan träffas, prata, lyssna på musik eller bara sitta en stund bland andra människor kan göra större skillnad än vi ibland inser. Att slopa matkravet handlar inte om att servera mer alkohol. Serveringstillstånd, ålderskontroller och tillsyn ligger fast. Det handlar om att ta bort ett tekniskt krav som inte avgör hur ansvarsfull verksamheten är – men som avgör om en idé ens får en chans.

Det handlar också om frihet.

Friheten att starta en liten verksamhet utan att mötas av onödiga hinder.

Friheten att skapa mötesplatser som passar den egna ortens behov.

Friheten för människor att välja hur och var de vill umgås.När vi förenklar regler som inte längre fyller sitt syfte blir Sverige friare – på riktigt.

För Kalmar län betyder det fler mötesplatser, starkare gemenskap och bättre förutsättningar att leva och verka året runt. Ibland är frihet så enkelt som att låta en tom lokal tändas upp en tisdag kväll i februari.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot