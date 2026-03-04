DEBATT: Utan fungerande resor – ingen jämlik vård

Färdtjänst och sjukresor är ingen detalj i välfärden. För många äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning är de skillnaden mellan att få vård eller att bli utan.

Under senare tid har invånare i Kalmar län vittnat om sena hämtningar, inställda resor och transporter som inte dyker upp alls. För den som är beroende av dessa resor handlar det inte om irritation. Det handlar om oro. Om otrygghet. I värsta fall om utebliven behandling. Patienter avbokar läkarbesök därför att de inte vågar lita på att de kommer fram i tid. Andra sitter färdiga i hallen och väntar, utan besked, utan information och utan kontroll över sin egen vardag.

Detta är inte acceptabelt.

*

När transporterna brister blir vården i praktiken otillgänglig. Då hjälper det inte att vi har skickliga läkare, moderna vårdmiljöer eller ambitiösa vårdplaner. Om patienten inte kan ta sig dit faller hela kedjan. Det strider mot principen om vård på lika villkor och slår hårdast mot dem som redan är mest sårbara.

För den som är frisk och har bil märks inte problemet. För den som är beroende av samhällets stöd är det en fråga om självständighet, värdighet och trygghet. Välfärd är inte vackra formuleringar i ett styrdokument. Välfärd är att systemen fungerar när människor behöver dem.

*

Den styrande majoriteten (S, V och C) i Region Kalmar län säger att problemen tas på allvar. Men att ta något på allvar innebär mer än att uttrycka förståelse. Det innebär att säkerställa att det faktiskt fungerar. Invånarna behöver mer än försäkringar. De behöver fungerande transporter, här och nu.

Att hänvisa till kundnöjdhetssiffror eller kommande analyser ger föga tröst för den som missar sin behandling. Siffror är ett verktyg för uppföljning, men de får aldrig användas för att tona ned de problem som människor faktiskt upplever. Det som räknas är punktlighet, tydlig information och ett system som levererar varje dag.

Moderaterna vill se skärpta kvalitetskrav, tydliga konsekvenser när leveransen brister och en löpande, öppen redovisning av hur färdtjänst och sjukresor faktiskt fungerar. Punktlighet ska mätas och redovisas regelbundet. Avvikelser ska följas upp systematiskt, inte sopas under mattan. Problemen ska inte hanteras i efterhand när frustrationen redan vuxit sig stark. De ska förebyggas genom bättre uppföljning och tydligare ansvar. Och när brister ändå uppstår ska de åtgärdas omedelbart, med klara besked om vad som ska förändras.

*

Det handlar ytterst om politiskt ledarskap. Att ta ansvar för resultatet, inte bara för organisationen. Att våga ställa krav och följa upp dem. Att sätta människan före systemet och tryggheten före bortförklaringar. För i slutändan är det inte strukturer eller processer som drabbas när systemen sviker. Det är människor.

Invånarna i Kalmar län ska kunna lita på att färdtjänst och sjukresor fungerar. Varje dag. För varje resa. Det är inte en orimlig förväntan. Det är grunden för en välfärd som fungerar på riktigt.

Robin Hanzl (M), ersättare regionala utvecklingsnämnden

Magnus Hultman (M), ledamot kollektivtrafiknämnden