DEBATT: Den klassiska länsteatern – för hela länet

Byteatern Kalmar Länsteater finns av en enkel anledning: professionell scenkonst ska inte vara ett storstadsprivilegium. Därav vårt namn: Byteatern Kalmar länsteater och ordleken byteatern. Vi är inte en stadsteater.

Vårt uppdrag från Region Kalmar län är att – med armlängds avstånd som grund – producera och arrangera teater och dans med bredd och spets för barn, unga och vuxna, i Kalmar och på turné i hela länet, i bygdegårdar, skolor liksom inom äldreomsorgen. Ja, på länets alla olika scener.

Nu gläds vi åt att föreställningen Drömmen om elen spelar för utsålda hus runtom i länet. I Kalmar men även t.ex. i Frödinge, Löttorp och Åfors. Den skapar debatt och har bjudits in att gästspela i Göteborg och Stockholm. Vi gläds åt skol- och familjeteatern Kingen, där länets skolelever kommer resande, från intilliggande kommuner, till oss i Kalmar eller i Västervik.

*

Projekten Lotte Laserstein: Berlin-Räpplinge på Kalmar Slott, musikalen Jenny på Kalmar Teater och Sandvargen i öländska Folkessons lada, samt dansföreställningar på Öland, i Kalmar, dansworkshops i Vimmerby och dansföreställningen Djuphav är exempel på vår samverkan och tillgängliggörande av scenkonst i Kalmar län.

Vi ser fram emot de kommande länsteaterdagarna i Västervik i vår, och senare till hösten: barnteaterföreställningen Tennsoldaten och pappersdansösen av Schimmelpfennig efter HC Andersen, det internationella dansverket May Fall/Lampuris med världspremiär på Byteatern samt klassikern Din stund på jorden av Vilhelm Moberg.

*

Vi vill vara en länsteater med ett folkligt tilltal och en konstnärligt inspirerad repertoar som speglar länet, utvecklar och tar tillvara kulturarvet. Vi samverkar och tillgängliggör scenkonst i hela regionen i enlighet med vårt uppdrag. Så samverkar vi med Länsmusiken och Länsmuseet men också med bygdegårdar och olika lokala arrangörer.

Byteatern Kalmar Länsteater är en av landets mindre länsteatrar – men vårt ansvar är stort: att göra scenkonst möjlig även där resurserna är små, i skolor, hos äldreomsorgen och i bygdegårdar. Därför kan vi inte bedömas enbart med kommersiella mått för då hade vår verksamhet sett helt annorlunda ut. Därför behövs en kulturpolitik som arbetar för målen. Vårt uppdrag är kultur i hela länet, barns rätt till kultur och en långsiktig kulturell infrastruktur som stärker länets breda utbud, attraktivitet och utveckling.

Vi tar ansvar för räckvidd och relevans. Därför vässar vi repertoar och samverkan, stärker arrangörsledet och bygger publik över tid – utan att tumma på engagemanget eller uppdraget: scenkonst för hela Kalmar län, för alla, i dialog med publiken.

Styrelsen för Byteatern Kalmar Länsteater

och Jan Dzedins, teaterchef