REPLIK: Vimmerby är dyrare än jämförbara kommuner inom princip allt

Min kritik mot avsaknaden av mätbara mål är inte ny; jag har framfört den under hela mandatperioden. Vänsterpartiet har, efter påtryckningar, justerat sina ekonomiska mål, men det finns fortfarande flera områden där mätbarheten och tydligheten saknas.

Till exempel, när det gäller att minska sjukskrivningstalen måste vi sätta konkreta mål – som att minska dem med ett visst procenttal från ett definierat datum. och öka frisktalen. Just nu ser vi istället att sjukskrivningarna ökar inom kommunen. När det kommer till jämställdhet saknas klara riktlinjer. Vad menar Vänsterpartiet med jämställdhet?

Är det fråga om lön, könsfördelning bland anställda eller något annat? Utan tydliga och mätbara mål blir det svårt att se vad som faktiskt uppnåtts sedan målen beslutats.

Angående skobidraget: Vänsterpartiets påstående om att vårt bidrag var mindre är missvisande. Summan är densamma, men med vårt förslag ökar valfriheten och den lokala handeln gynnas samtidigt som det gick att rikta till alla anställda.

*

Att påstå att ledarskapet i kommunen har blivit mer öppet står i kontrast till de signaler jag får från medarbetare. De berättar om en tystnadskultur där de inte vågar uttrycka sina åsikter av rädsla för uppsägning eller utköp. Detta är en allvarlig fråga som kräver omedelbar uppmärksamhet.

När Vänsterpartiet hävdar att kommunen har vänt en negativ ekonomisk trend, baseras det på svaga grunder. En snabb titt på KOLADA visar att Vimmerby är dyrare än jämförbara kommuner inom princip allt. Det positiva resultatet för året beror till stor del på de statsbidrag kommunen mottagit. Aldrig tidigare har vi fått så mycket stöd från regeringen.

Historiken visar också blandade resultat, som nedan:

? 2024: +10,9 (S,C,V)

? 2023: -10,6 (S,C,V)

? 2022: -3,8 (valår)

? 2021: +63,8 (M,Kd,C)

? 2020: +29,8 (M,Kd,C)

*

Att VTT-avtalet nu löper ut är bra, men det är viktigt att notera att detta inte är en politisk seger för Vänsterpartiet. Vi får en kostnadsbesparing under det sista året men tappar också en hyresintäkt, vilket innebär att detta nästan blir ett nollsummespel att avsluta avtalet ett år tidigare. När det gäller skolmaten lyfte Moderaterna en motion med förslag på förbättringar, men Vänsterpartiet tolkade detta som att vi ville införa ”billiga” maträtter.

Denna uppfattning är olycklig, eftersom den inte återspeglar vad som faktiskt framkom i debatten. Iden till motionen kom från ungdomar som uttryckte sin önskan om att maten skulle vara god och något de ville äta. Det är avgörande att involvera medborgarna, särskilt barnens röster, i denna viktiga diskussion.

Niklas Gustafsson

oppositionsråd Moderaterna