DEBATT: Politiken har ingen makt över utköpen

Ja, jag har haft fel om flera saker i mitt liv. Men jag söker lära mig också. EN sak jag hade en felaktig föreställning om är det här med "utköp" från en kommun. Jag trodde det var politikerna som beslutade om utköpen. Men den enda person politiker får tillsätta - eller avsätta - i kommunens tjänsteorganisation är kommundirektören. Ingen annan.

Jag muttrade också förfärat när det skedde att "vad är det för idioter - politikerna - varför lär de sig aldrig?".

Sedan blev jag politiker själv. Inte så högt uppsatt, men ändå. Nu vet jag att politikerna inte har något inflytande alls över den enskilda sakfrågan. Inte när det är en chef på lägre nivå än kommundirektör. Inte när det är en vanlig anställd. De får helt enkelt inte ha det.

Så det blir lite förvånande när ett parti går ut och beklagar sig i media. Antingen vet de inte att de inte kan påverka. Ja, att de inte ens får påverka. Eller så ljuger de …

*

Det politiken kan arbeta med är arbetsmiljön i det stora. Indirekt. Med pengapåsar och politiska beslut om policys och inriktningar och genom att ställa frågor om arbetsmiljön. Övervaka. Ha insyn. Vilja väl. Men de kan aldrig påverka den direkta situationen. Den enskilda personen. Den enskilda orsaken.

Tänk dig att du är en vanlig anställd på kommunen. Åh, du har en titel, för det har alla som arbetar där, men du har flera chefer över dig i hierarkin. Och du mår dåligt. Väldigt dåligt. Så dåligt att du inte riktigt klarar av ditt jobb. Det kan hända dig. Det kan hända mig.

Det kan vara EN orsak. Det finns flera. Arbetsgivaren vill så klart ha någon annan i ditt ställe. Men får inte säga upp dig på grund av ohälsan.

Så, ni kommer överens. Du slutar. Men med bättre villkor än vid en uppsägning. Det sker i det privata näringslivet också. Varje dag. Jag vet, jag har själv blivit utköpt från en privat arbetsgivare tillsammans med tjugoen kollegor. Det utan att någon reagerade alls.

*

Det är vad jag har lärt mig. Det finns orsaker. Alltid. Jag kan tycka vad jag vill om dem privat. Du med. Men det kan finnas en människa som mår fruktansvärt dåligt. Och jag som politiker vare sig kan, ska, eller får lägga mig i. Ingen annan heller. Precis som om det hände dig. Det är mellan medarbetaren och förvaltningschefen.

Nu vet du vad jag har lärt mig. Du kanske redan visste det, eller så har du också lärt dig något nytt. Så nästa gång, var försiktig med kommentarerna. Vi kan få någon att må ännu sämre. Och då är det VI som är orsaken till det.

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby