DEBATT: Trygg kvinnovård kräver kunskap och rätt att välja

De senaste dagarna har många starka reaktioner kommit från kvinnor i vårt län. Det handlar om smärta som inte tas på allvar. Om hormonella besvär som avfärdas. Om oro inför att söka hjälp där man inte vet om kunskapen finns. Det gör oss bekymrade.

När den rödgröna majoriteten i Region Kalmar län nu vill flytta mer gynekologi till primärvården, utan att säkerställa rätt kompetens, riskerar resultatet att bli ökad otrygghet för kvinnor. Det är inte acceptabelt.

Tanken bakom förslaget är god: vården ska finnas nära och fler ska få hjälp tidigare. Det är också ett förslag som vi moderater länge har drivit. Men goda intentioner räcker inte, utan verklighetsförankring faller även de bästa idéerna. Vårdreformer måste förankras hos såväl patienter som personal. Det är så trygghet skapas. Den tryggheten upplevs inte finnas just nu hos många kvinnor. Det måste vi politiker ta på största allvar.

Kvinnor i länet berättar att de inte får rätt hjälp, särskilt vid hormonella besvär där kunskapen upplevs som ojämn. Det skapar oro och förtroendebrist. I stället för trygghet skapas osäkerhet.

För oss moderater är ledorden tydliga: tillgänglighet, valfrihet och trygghet.

Ta endometrios. En sjukdom som kan orsaka svåra smärtor och livslånga konsekvenser. Många unga flickor får höra att det är “normal mensvärk” och stannar hemma från skolan. Som vuxna tvingas de sjukskriva sig från jobbet. År går förlorade, och många vågar inte ens söka vård.

Eller klimakteriet. En fas som halva befolkningen går igenom. Obehandlade besvär kan leda till sömnproblem, depression, smärta och sämre arbetsförmåga. Många sjukskrivs i onödan eller lämnar arbetslivet tidigare. Ekonomi och familjeliv går i kras.

Är det ett jämställt Sverige år 2026? Eller är det ett system som blundar för kvinnors behov?

Gynekologisk vård är dessutom den mest integritetskänsliga vård som finns. Det handlar om vårt underliv, vår fertilitet och vår kropp. Det är självklart att kvinnor ska få välja vem som ska få tillträde.

Därför vill vi moderater införa ett vårdval inom gynekologi. Det skulle ge kvinnor möjlighet att välja mottagning, slippa onödiga köer och få snabbare hjälp. Det är kvinnans behov, inte vårdapparatens struktur, som ska styra.

Men att flytta mer gynekologi till primärvården kräver rätt utbildning och rätt förutsättningar. I dag upplever många patienter att kunskapen är ojämn. Det skapar oro. Här har majoritetspartierna brustit, och kvinnors hälsa får betala priset.

Kvinnosjukdomar har länge varit underbehandlade. Konsekvenserna är sjukskrivningar, psykisk ohälsa och sämre ekonomi. Det är ett jämställdhetsproblem vi inte tänker blunda för.

Därför behövs en tydlig kursändring i kvinnovården i Region Kalmar län:

Kortare köer till gynekolog

Vårdval som ger kvinnor verklig valfrihet

Stärkt kompetens i primärvården

Tidigare upptäckt av sjukdomar som endometrios

Bättre stöd vid klimakteriet

Kvinnor ska inte behöva vänta, oroa sig eller kämpa för att bli tagna på allvar. Trygg kvinnovård kräver kunskap, tillgänglighet och respekt för kvinnors rätt att välja.

Det här handlar inte om statistik, det handlar om liv.

Nu är det dags att ta kvinnors hälsa på allvar och ge oss i Kalmar län en trygg, tillgänglig och valfri vård värd namnet.

Malin Sjölander (M), regionråd

Emma Lillehorn (M), ledamot regionfullmäktige

Ellinor Troli (M), ordförande moderatkvinnorna Kalmar län

Charlotte Carlgren (M), distriktsordförande MUF Kalmar län