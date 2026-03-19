DEBATT: Fler utan jobb men färre utbildningsplatser

För första gången någonsin ska Linnéuniversitetet krympa. Tusen studentplatser ska bort när statens anslag minskar. Färre utbildningar, färre kurser och färre studenter. Det är ett mycket dåligt besked för vår del av landet.

Samtidigt befinner sig Sverige i en allvarlig arbetslöshetskris. Nästan en halv miljon människor står utan arbete och ungdomsarbetslösheten hör till de högsta i Europa. I ett sådant läge borde politiken handla om att öppna fler vägar till jobb och utbildning. Det borde vridas och vändas på varenda sten för att skapa vägar möjligheter för ungdomar. I stället gör staten det motsatta.

Historiskt har Sverige mött ekonomiska nedgångar genom att investera i utbildning. När arbetsmarknaden försvagas har människor kunnat studera, skaffa ny kompetens och rusta sig för nästa steg i arbetslivet. Det har varit en styrka för både individer och samhället. När universitet nu tvingas minska antalet studenter innebär det färre möjligheter för människor att utbilda sig, samtidigt som kompetensbristen i många yrken redan är stor.

För Kalmar län och Kronobergs län är detta särskilt allvarligt. Vi vet hur avgörande Linnéuniversitetet är för regionens utveckling. En rapport visar att sju av tio högskoleutbildade väljer att bo kvar i våra län efter att ha studerat vid Linnéuniversitetet. Universitetet är en nyckel för jobb och tillväxt i sydöstra Sverige. Näringslivet i vårt närområde behöver fler utbildade medarbetare inom områden såsom teknik, industri och IT. Om staten minskar utbildningsplatserna minskar också tillgången på kompetens. Det är en politik som riskerar att hålla tillbaka både företagsetableringar och nya arbetstillfällen.

Det gäller såklart även bristyrken i välfärden. Sjuksköterskor, lärare och andra samhällsbärande yrkesgrupper utbildas här och många av dem stannar kvar efter examen. Bland sjuksköterskor och lärare är andelen som stannar kvar ännu högre. Så många som 86 procent väljer att bo och arbeta kvar efter examen. När utbildningsplatser försvinner riskerar också framtidens kompetensförsörjning att göra det.

Samtidigt står vi inför omfattande satsningar på ett stärkt totalförsvar och ökad beredskap. Det är en utveckling som behövs. Men ett starkt samhälle byggs inte bara med militär kapacitet. Det kräver också kunskap och kompetens i hela landet. Vår beredskap är beroende av att det finns utbildade sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och andra nyckelkompetenser även utanför storstäderna. Universitet som Linnéuniversitetet är därför en viktig del av Sveriges motståndskraft.

Nedskärningarna kommer dessutom i ett läge där Kalmar län och Kronobergs län redan står inför stora demografiska utmaningar. Enligt SCB minskar befolkningen i samtliga kommuner i våra län förutom Kalmar, Växjö och Mörbylånga. För att klara framtidens välfärd behöver vi fler människor som utbildar sig, arbetar och väljer att stanna hos oss. Studenter är en viktig del av den utvecklingen. Många flyttar hit för att studera, får jobb efter examen, bildar familj och blir kvar. Det stärker både näringslivet och välfärden.

När staten minskar antalet utbildningsplatser minskar också möjligheterna för människor att utbilda sig och bygga sin framtid. Vi behöver fler ingenjörer, fler sjuksköterskor, fler lärare och fler människor med högre utbildning. Det gäller i hela landet, inte bara i storstäderna.

Att minska utbildningsmöjligheterna i ett läge med hög arbetslöshet, kompetensbrist, behov av totalförsvarsutbyggnad och omfattande befolkningsutmaningar är därför svårt att förstå. Sverige behöver fler utbildningsplatser, inte färre. Om vi menar allvar med jobb, tillväxt, välfärd och beredskap måste vi också investera i kunskap i hela landet. Ett starkt Linnéuniversitet är inte bara viktigt för Kalmar län och Kronobergs län. Det är viktigt för Sverige.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län

Henrietta Modig Serrate (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg

Johan Persson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar

Malin Lauber (S), Kommunstyrelens ordförande, Växjö