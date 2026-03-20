DEBATT: Ödesvalet 2026 – Blågul stabilitet eller rödgrön röra

I år går Sverige till val. I praktiken handlar valet om två helt olika alternativ.

På den ena sidan finns ett tydligt regeringsalternativ: ett blågult samarbete som redan visat att det går att genomföra reformer och ta ansvar i svåra tider. Det nuvarande regeringsunderlaget har till och med uppmärksammats internationellt för att vara en av de mest reformtäta i modern tid. Inte minst tack vare tidöavtalet.

På den andra sidan finns ett politiskt experiment där Socialdemokraterna ska försöka hålla ihop tre helt olika partier: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Alla tre vill ha inflytande över politiken. Och alla tre drar åt olika håll.

Miljöpartiet har varit tydliga med att de vill tillbaka in i regeringen. Samtidigt säger de nej till kärnkraft, trots att Sverige behöver stabil baskraft för att hålla nere elpriserna och säkra industrins framtid. I stället driver de en energipolitik där mer väderberoende el ska byggas ut samtidigt som kärnkraften motarbetas. Deras politik har gång på gång drivit upp kostnader för energi och drivmedel, och mycket talar för att bränslepriserna återigen skulle stiga kraftigt om Miljöpartiet får stort inflytande över energipolitiken.

Vänsterpartiet vill gå ännu längre. Högre skatter, större bidragssystem och mer statlig kontroll. Det är ett parti som för inte särskilt länge sedan kallade sig kommunisterna och som fortfarande driver en politik där staten ska ta en betydligt större roll i människors liv.

Och så har vi Centerpartiet. Ett parti som gjort sig till vindkraftens kanske starkaste politiska förespråkare. Samtidigt finns det många exempel på centerpartistiska politiker som efter sina uppdrag gått vidare till vindkraftsbolag eller organisationer kopplade till vindkraftsindustrin. Kritiker menar att kopplingarna mellan politiken och vindkraftsbranschen är allt annat än slumpmässiga.

Gemensamt för de här partierna är att de i flera avgörande frågor står långt ifrån varandra förutom att de vill ha mer invandring. Ändå är det dessa partier Socialdemokraterna måste samarbeta med för att kunna bilda regering. Det är ett omöjligt recept.

Samtidigt driver Socialdemokraterna själva en politik som väcker frågor. I många kommuner talar de öppet om att ”blanda befolkningen” i bostadsområden för att lösa segregation. Sverigedemokraterna kallar det för vad det är: tvångsblandning. För hur ska man annars skapa den så kallade blandningen om ingen ska flytta?

Och när Socialdemokraterna talar om mer pengar till hushållen handlar det alltid om bidrag och därför är frågan alltid densamma: var ska pengarna tas ifrån? Ska människor bli rikare genom skattesänkningar, eller genom att staten delar ut mer av andra människors skattepengar?

Sverige behöver stabilitet, inte ett politiskt lapptäcke av kompromisser mellan partier som egentligen vill helt olika saker.

När du går och röstar i nästa val bör du därför ha en enkel fråga i bakhuvudet: vill du ha ett tydligt regeringsalternativ, eller en rödgrön röra där ingen riktigt vet vilken politik som till slut kommer att drivas?

Och när Socialdemokraterna snart ger sig ut för att knacka dörr kan du ställa den frågan direkt till dem.

Hur ska de egentligen få Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet att dra åt samma håll när nästan ingen av deras politiska prioriteringar är densamma?

Sverige har redan prövat ett sådant experiment och vi får a l d r i g glömma det. Resultatet blev massinvandring, nerlagda kärnkraftverk, inflation på omkring tio procent, dieselpriser på över 28 kronor per liter och elpriser som under sommaren 2022 tangerade de högsta nivåer som någonsin uppmätts.

Frågan inför nästa val är därför enkel:

Har Sverige verkligen råd med ett nytt rödgrönt kaos?

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot och Partisekreterare