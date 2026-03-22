DEBATT: Låt inte plånboken avgöra skyddet mot bältros

Det ska inte vara plånboken som avgör om äldre i Kalmar län har råd att skydda sig mot bältros.

Vi lever allt längre i Sverige och i Kalmar län. Det är i grunden något mycket positivt. Fler får möjlighet att leva långa liv med barn, barnbarn och ett aktivt vardagsliv. Men utvecklingen ställer också krav på hur vi utformar framtidens sjukvård.

Vården måste bli bättre på att förebygga sjukdom, inte bara behandla den när den redan har uppstått.

Bältros är ett tydligt exempel. Sjukdomen orsakas av samma virus som vattkoppor och kan aktiveras senare i livet. Ungefär var tredje person drabbas någon gång. Risken ökar tydligt med stigande ålder och vid nedsatt immunförsvar.

*

För många handlar det inte bara om ett tillfälligt utslag. Bältros kan orsaka svår nervsmärta som i vissa fall blir långvarig. Smärtan kan påverka sömn, rörelse och möjligheten att leva ett normalt liv. För äldre personer kan det innebära en betydande försämring av livskvaliteten och i många fall återkommande kontakter med sjukvården.

Det finns i dag ett vaccin som ger ett gott skydd mot sjukdomen och mot de svåra komplikationer som kan följa. Problemet är kostnaden.

*

Att vaccinera sig mot bältros kostar i dag omkring 5 000 kronor. För många äldre är det en stor utgift. Resultatet blir att möjligheten att skydda sig i praktiken kan avgöras av den egna ekonomin.

Det är en utveckling som är svår att försvara i ett sjukvårdssystem som bygger på solidarisk finansiering och vård efter behov.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot bältros för personer över 65 år och för personer med nedsatt immunförsvar. Samtidigt pågår diskussioner i flera regioner om hur vaccinationen kan göras mer tillgänglig genom olika former av subvention.

Den diskussionen behöver också föras i Kalmar län.

*

Frågan handlar först och främst om att minska lidande. Men den handlar också om hur vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt. När sjukdom kan förebyggas minskar ofta behovet av behandling, läkemedel och upprepade vårdbesök.

Det finns dessutom ny forskning som pekar på möjliga långsiktiga hälsoeffekter av vaccination mot bältros. Resultaten behöver analyseras vidare, men de understryker att frågan kan ha betydelse i ett bredare folkhälsoperspektiv.

Mot den bakgrunden har vi kristdemokrater i Region Kalmar län föreslagit att regionen genomför en hälsoekonomisk analys av avgiftsfri vaccination mot bältros för personer över 65 år. En sådan analys bör också belysa långsiktiga effekter för hälsa och vårdbehov.

*

Med ett tydligt kunskapsunderlag kan regionen ta ställning till hur ett stegvis införande av subventionerad vaccination skulle kunna se ut. De äldsta åldersgrupperna och personer med nedsatt immunförsvar bör i så fall prioriteras först.

Det här borde inte vara en partipolitisk skiljelinje. I grunden handlar det om hur vi tillsammans utvecklar en mer förebyggande och jämlik sjukvård.

När vi vet att lidande kan förebyggas och livskvalitet kan bevaras finns det goda skäl att ta frågan på allvar.

Jimmy Loord (KD)

Regionråd i opposition, Region Kalmar län