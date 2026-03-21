DEBATT: Ingen pensionär ska avstå tandvård i Kalmar län

Alltför många äldre har under lång tid tvingats väga sin munhälsa mot andra nödvändiga utgifter. Så ska det inte behöva vara i Sverige.

Därför har den moderatledda regeringen vid årsskiftet infört tiotandvården. Denna viktiga satsning innebär att personer som fyllt 67 år endast betalar tio procent av kostnaden för nödvändig tandvård. Det är en efterlängtad och kraftfull trygghetsåtgärd som tydligt markerar att tandvård inte ska vara en fråga om plånbokens storlek.

För många pensionärer i Kalmar län innebär detta en helt ny möjlighet att tacka ja till behandling när behovet uppstår, i stället för att skjuta upp besök eller avstå helt. Munhälsa är inte en lyx, det är en del av den grundläggande vården och har stor betydelse för både allmänhälsa, nutrition och livskvalitet. En dålig tandhälsa kan leda till smärta, infektioner och i förlängningen mer omfattande vårdbehov. Därför är det avgörande att äldre faktiskt känner till den nya satsningen och använder den.

*

Men ett nationellt beslut räcker inte i sig. För att tiotandvården ska fungera i praktiken krävs att den möts av ett fungerande regionalt ansvarstagande.

I Kalmar län, liksom i många andra delar av landet, finns redan i dag utmaningar med tillgängligheten till tandvård. Väntetider, personalbrist och stora geografiska avstånd gör det svårt för många äldre att ta del av vården, även när den blivit billigare. Om fler nu söker tandvård, vilket är hela syftet med satsningen, måste regionen vara redo. Annars riskerar ekonomisk trygghet att ersättas av längre köer.

*

Här vilar ett tungt ansvar på det politiska styret i länet. Region Kalmar län styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är de som ansvarar för att tandvården prioriteras, att kompetensförsörjningen fungerar och att det finns mottagningar som är tillgängliga även utanför de större orterna. Äldre ska inte behöva resa långt eller vänta orimligt länge för att få den vård som staten nu tagit ansvar för att finansiera.

Det handlar också om information. Alla äldre är inte digitalt vana. Alla följer inte politiska nyheter eller läser myndighetsbeslut. Därför behöver regionen arbeta aktivt med att nå ut med tydlig, begriplig och lättillgänglig information om vad tiotandvården innebär, vilka behandlingar som omfattas och hur kostnaderna beräknas. Informationen måste finnas både digitalt och i fysisk form, via hälsocentraler, seniorträffar och i samverkan med pensionärsorganisationer.

*

En satsning gör ingen skillnad om människor inte vet om den, eller inte förstår hur de kan ta del av den.

Regeringen har gjort sin del genom att förbättra villkoren och sänka kostnaderna. Nu krävs att S, V och C tar vid och säkerställer att förändringen fungerar i vardagen för dem den är till för. Det kräver tydliga prioriteringar, en plan för att hantera ökad efterfrågan och ett aktivt arbete med både offentlig och privat tandvård.

För oss Moderater är det självklart att politiska beslut ska följas av ansvarstagande i alla led. Tiotandvården ger bättre förutsättningar för ett värdigt och tryggt åldrande. Med rätt prioriteringar kan den göra verklig skillnad för äldre människor i hela vårt län.

Moderaterna i Region Kalmar län

Malin Sjölander, gruppledare

Pär-Gustav Johansson, vice gruppledare

Åsa Ottosson

Daniel Lindvall

Robin Hanzl

Monica Ljungdahl

Magnus Hultman

Charlotte Carlgren

Eila Medin

Sven Sparavec