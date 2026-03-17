DEBATT: Ni får vänta på applåderna

För någon vecka sedan kom beskedet att TIDÖ-partierna vände under galgen och meddelade att nu ska tonårsutvisningarna pausas. Genast kunde man se lokala företrädare för M, KD och L vara ute och slå sig för bröstet eftersom detta hade man kämpat för länge och i själva verket har ens parti alltid tyckt så här så nu gör man verkstad av det. Genast ville man håva in applåderna för att det nu har rättat till detta problem, ett problem som, om vi ska vara ärliga, de själva har skapat.

Men vad var detta besked om pausade utvisningar värt egentligen? Bara någon dryg vecka efter beskedet så röstade nämligen riksdagen om att stoppa tonårsutvisningarna, hur röstade då ledamöterna från TIDÖ-partierna? Självklart röstade de nej, de vill inte alls stoppa tonårsutvisningarna, de vill bara pausa dem.

För vad sa egentligen TIDÖ-gänget på sin pressträff? Jo de sa att utvisningarna skulle pausa vilket innebär att Migrationsverket får i uppdrag att inte fatta några nya beslut om utvisningar för den här gruppen. Det är ju i och för sig ett litet steg framåt men det innebär också att de beslut som redan är fattade ska verkställas. Hade regeringsunderlaget värnat även dessa ungdomar, ja då borde de röstat för ett totalt stopp i stället. Även om det nu kommer en paus för nya beslut så presenterar inte regeringen någon plan på vad som är nästa steg. Blir utvisningsbeskedet en studentpresent i stället för 18-årspresent?

Faktum är att regeringens besked framstår mer och mer som en taktisk politiska manöver för att försöka få frågan att försvinna från dagordningen inför valet.

För oss i Centerpartiet är inte det här en fråga som handlar om taktik, det är en fråga som handlar om människor och anständighet. Det handlar om människor som har vuxit upp här, som ser Sverige som sitt hemland. Det handlar om människor som vårt land behöver. Samma sak gäller också för alla de familjer som utvisas just nu och människor som i flera år arbetat och bidragit till vår gemensamma välfärd och som nu kastas ut ur landet. Det här är inte en anständig politik och det är en politik som gör Sverige och Kalmar län fattigare.

Även om regeringen inte har någon tydlig plan framåt (om de ens vill ha det) om hur alla dessa människor ska få fortsätta vara en del av den svenska gemenskapen och bidra till vår välfärd så har Centerpartiet förslagen. TIDÖ-gänget är välkomna att låna dem av oss, det viktiga är inte vem som gör vad, det viktiga är att vi får till en förändring.

Centerpartiet föreslår;

- Slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandrare (från första juni höjs det till 33 390 kr). Att använda medianlönen är ett trubbigt instrument som framför allt missgynnar människor på landsbygden då löneläget ofta är avsevärt lägre än i de större städerna. I stället vill vi att lönerna för arbetskraftsinvandrare ska motsvara gällande kollektivavtal.

- Övergång för spårbytare, människor som gjort ett spårbyte är människor som gjort allt rätt enligt de regler som gällt. Människor som kommit till Sverige och som i väntan på beslut från Migrationsverket etablerat sig på arbetsmarknaden ska naturligtvis få fortsätta att arbeta och bidra till välfärden.

- Barn och unga ska få stanna till 21 år som anhörig. Därefter ska de ha möjlighet att söka eget uppehålls- eller arbetstillstånd.

- En ventil för anknytning och en tydlig väg till permanent uppehållstillstånd för de unga som bott länge i landet och som har sin familj i landet.

- Den som fötts i Sverige ska kunna söka uppehållstillstånd eller medborgarskap från Sverige.

Kära företrädare för TIDÖ-partierna. Förslagen finns på bordet, känn er fria att låna dem. Det finns nämligen en hel del till som behöver rättas till innan ni kan börja att räkna in applåderna.

Emmy Ahlstdt (C), Gårdby

Riksdagskandidat

Martin Joelsson (C), Västervik

Riksdagskandidat

Karin Helmersson (C), Orrefors

Regionråd

Magnus Larsson (C), Oskarshamn

Gruppledare för Centerpartiet i Oskarshamns kommun

Oliver Day Jensen (C), Högsby

Distriktsordförande CUF