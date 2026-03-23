DEBATT: Hedersförtryck hör inte hemma i Sverige

I Sverige ska ingen flicka eller kvinna behöva få sitt liv styrt av släktens kontroll, familjens hot eller gamla hedersnormer. Ingen ska tvingas in i ett äktenskap. Inget barn ska föras bort för att giftas bort. Ändå är det precis detta som fortfarande sker och där samhället alltför länge varit för svagt mot den här typen av brott.

Flickor har fått sin frihet begränsad, sina livsval krossade och sin framtid stulen, medan vuxenvärlden många gånger har tvekat, tittat bort eller ingripit för sent. Det är inte värdigt ett land som säger sig stå på kvinnors och barns sida.

Därför går nu Sverigedemokraterna och regeringen vidare med förslaget om stärkt lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lagstiftningen skärps därför på flera avgörande punkter. Fler gärningar ska omfattas av det straffbara området. Ett nytt brott införs när barn förs bort i syfte att giftas bort och försök till dessa brott kriminaliseras.

Brottsbekämpande myndigheter får bättre verktyg för att stoppa brotten innan det är för sent. Regeringen går också vidare med ett förbud mot att erkänna bland annat utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggiften utan undantag. Vilket är en tydlig markering om vilket samhälle Sverige ska vara.

Här går en tydlig skiljelinje i svensk politik och där Sverigedemokraterna länge drivit på för att hedersförtryck ska tas på större allvar och mötas med skarpare lagstiftning. För oss är detta enkelt. Den som växer upp i vårt land ska veta att det är svensk lag som gäller. Här accepterar vi inte barnäktenskap, tvångsäktenskap eller månggiften som göms bakom traditioner och hederskultur. Där den som förtrycker ska mötas av konsekvenser, inte av undfallenhet.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare