DEBATT: Nu sänker vi hushållens kostnader för drivmedel och el

Det pågående kriget i Iran har skakat de globala energimarknaderna. Priserna på olja och gas har stigit snabbt och osäkerheten riskerar att bita sig fast. Det märks vid pumpen, på elräkningen och i plånboken i slutet av månaden. Därför går nu Sverigedemokraterna och regeringen vidare med kraftfulla åtgärder i vårbudgeten för 2026.

Skatten på bensin och diesel sänks i två steg, med målet att pressa tillbaka kostnaderna för dem som är beroende av bilen.

Från den 1 maj till den 30 september sänks skatten till EU:s miniminivå. Det innebär att bensinen sänks med en krona litern och dieseln med 40 öre litern inklusive moms.

Detta är viktigt. I stora delar av landet är bilen inte en lyx, utan en nödvändighet. Man ska kunna ta sig till jobbet, lämna barnen och få vardagen att fungera utan att staten gör varje tankning till en ny ekonomisk smäll.

Men vi stannar inte där. Sverige ansöker också om undantag hos EU-kommissionen för att kunna sänka skatten ytterligare med tre kronor litern under fem månader 2026, om priserna fortsätter ligga på för höga nivåer. Samtidigt förstärks stödet till hushållen genom ett nytt tillfälligt elstöd. Ersättningen ska baseras på hushållens förbrukning under januari och februari. Där det kommer betalas ut utan att man ska tvingas flytta i blanketter eller jaga myndigheter.

Åtgärder som i grunden handlar om sunt förnuft och där svenskar ska ha råd att värma sina hem, betala sina räkningar och tanka bilen även i oroliga tider.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare