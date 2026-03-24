DEBATT: Nya bolåneregler drabbar människor som behöver renovera

Den 1 april inför regeringen nya bolåneregler i syfte att skapa en mer stabil bostadsmarknad. Förändringarna är generellt bra, särskilt för dem som ska köpa sin första bostad. Men de kan också sätta käppar i hjulen för många nödvändiga renoveringar i Kalmar län, skriver Marcus Svanberg och Daniel Hällblad på LF Fastighetsförmedling.

Höga bostadspriser och tuffa bolånekrav har länge gjort det svårt för många unga att flytta hemifrån. När amorteringskraven nu förändras sänks trösklarna in på bostadsmarknaden, särskilt för unga och förstagångsköpare som får det lättare att både köpa sin första bostad och byta bostad efter behov.

Det är ett viktigt steg i rätt riktning. För många är bostaden den största investeringen i livet, och förändringen av lånereglerna gör det enklare att spara ihop till kontantinsatsen. Med de nya reglerna kan du låna upp till 90 procent av bostadens värde vid köpet, jämfört med tidigare 85 procent. Köper du en villa för 2,2 miljoner kronor, vilket är genomsnittspriset i Kalmar län, kan du ta ett bolån på 1 980 000 kronor och kontantinsatsen som krävs blir då 110 000 kronor lägre än tidigare.

Samtidigt har de nya bolånereglerna en allvarlig brist. De gör det nämligen svårare om du senare behöver låna mer pengar på bostaden. Vill du exempelvis byta tak, renovera köket eller installera en värmepump sänks den högsta tillåtna belåningsgraden till 80 procent av bostadens värde.

I vårt exempel betyder det att bolånet måste vara lägre än 1 760 000 kronor. Om du inte amorterat ner lånet till under den nivån går det inte att ta ett tilläggslån inom bolånet. I stället kan du tvingas ta ett dyrare blancolån.

Dessutom införs en femårig spärr för omvärdering av bostaden i syfte att låna mer pengar. Även om värdet på huset stiger går det alltså inte att direkt använda värdeökningen för att öka bolånet. Med andra ord blir det lättare för länsinvånarna att köpa en bostad – men svårare för den som vill renovera badrummet, energieffektivisera huset eller anpassa bostaden efter familjens behov.

Det är bra att de nya reglerna gör att fler kan ta sig in på bostadsmarknaden. Men om samma hushåll sedan hindras från att renovera sina hem har vi skapat ett nytt problem i stället. En fungerande bostadsmarknad handlar inte bara om att kunna köpa ett hus – vi måste också ha möjlighet att ta hand om våra hem.



Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling

Daniel Hällblad, fastighetsmäklare i Kalmar län