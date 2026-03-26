DEBATT: Ordning på arbetsmarknaden är inte ett hot, det är ett ansvar

Krönikören Micael Glennfalk skrev en krönika i tisdags kväll om att Tidöpartierna måste backa. Nu har Sverigedemokraterna i Vimmerby formulerat sina tankar i en debattartikel.

Förändringarna av arbetskraftsinvandringen handlar inte om att skapa problem, utan om att åtgärda sådana som funnits under lång tid. Sverige behöver ordning, tydliga krav och långsiktigt hållbara villkor på arbetsmarknaden.

Micael Glennfalk hävdar i Dagenstidningarna att Tidöpartiernas förändringar av arbetskraftsinvandringen riskerar att skapa problem för kommuner och näringsliv. Den bilden saknar en avgörande del av verkligheten.

Sverige har under lång tid haft ett system där arbetskraftsinvandring i vissa branscher varit föremål för återkommande kritik. Det har handlat om fall av utnyttjande, bristande kontroll och oseriösa upplägg som fått konsekvenser både för arbetstagare och för seriösa arbetsgivare. Detta har uppmärksammats i granskningar och varit en del av den politiska diskussionen under flera år.

Det är mot den bakgrunden förändringar nu genomförs.

En viktig del är skärpta krav kopplade till arbetstillstånd, där en högre lägstanivå för inkomster används för att tydligare rikta arbetskraftsinvandringen mot arbeten där det finns ett faktiskt behov av kompetens. Syftet är inte att stoppa jobb, utan att motverka utnyttjande och osund konkurrens.

"Förändrar inte grundproblemet"

Glennfalk lyfter risker för kompetensförsörjningen. Den frågan är viktig, men den förändrar inte grundproblemet. Ett system som återkommande kritiserats för brister i villkor och kontroll är inte en långsiktigt hållbar lösning.

Det har också framförts att politiken därmed lägger sig i lönebildningen. Det stämmer inte. Lönebildningen ligger fortsatt hos arbetsmarknadens parter. Förändringarna gäller villkoren för arbetstillstånd, inte kollektivavtalens innehåll.

Samtidigt är det naturligt att företrädare för arbetskraftsintensiva branscher argumenterar för mer generösa regelverk. Det förändrar dock inte politikens ansvar att väga helheten och säkerställa långsiktigt hållbara villkor på arbetsmarknaden.

Sverige ska ha en arbetsmarknad som bygger på rimliga villkor och sund konkurrens.

Det är en nödvändig och långsiktigt hållbar riktning.

Sverigedemokraterna i Vimmerby