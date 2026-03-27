DEBATT: Låt fler barn i Kalmar län cykla till skolan – en enkel väg till bättre hälsa

Barn rör sig allt mindre i vardagen. Genom att få fler barn i Kalmar län att gå eller cykla till skolan kan vi lägga grunden för en bättre folkhälsa, skriver Hjärt-Lungfonden tillsammans med professorer från Luleå tekniska universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan.

Andelen barn som cyklar eller går till skolan i Kalmar län har sjunkit från 32 procent 2011 till 19 procent 2019, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Samtidigt är det bara 19 procent av barnen i åldrarna 11–15 år i Kalmar län som är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag – vilket är vad de svenska riktlinjerna rekommenderar.

Det är en allvarlig varningssignal, eftersom låg fysisk aktivitet ökar risken för en lång rad av våra vanligaste folksjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom. Ny forskning visar att vuxna som går eller cyklar till jobbet har lägre risk för åderförkalkning i hjärtats kranskärl än personer som pendlar med bil.



*

Goda vanor grundläggs tidigt. Därför behöver vi göra det enklare för barn att röra sig mer i vardagen – och skoltransporten är en självklar plats att börja med. Forskning vid Luleå tekniska universitet visar att många barn både vill och kan gå eller cykla till skolan – om förutsättningarna finns. Erfarenheterna visar att när skolor engagerar sig ökar andelen barn som tar sig aktivt till skolan. Men för att fler barn ska kunna göra det krävs insatser från flera håll.



1. Trygga skolvägar. För det första måste kommuner prioritera trygga skolvägar. Säkra cykelbanor, lugnare trafik runt skolor och bättre planering är en förutsättning för att barn ska kunna gå och cykla till skolan.



2. Stödja aktiva transporter. För det andra behöver skolor och regioner stödja initiativ som uppmuntrar aktiva skoltransporter. När arbetet integreras i skolan blir det både enkelt och engagerande för elever och lärare.



3. Våga låta barnen gå och cykla. För det tredje behöver fler föräldrar våga låta barnen gå eller cykla till skolan när det är möjligt. När barn rör sig tillsammans ökar både tryggheten och rörelsen i vardagen.



*

Hjärt- och lungsjukdomar är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukdom och död i Sverige. Om fler barn rör sig mer i vardagen kan vi stärka deras hälsa här och nu, samtidigt som det bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet.



Att göra det lättare för barn i Kalmar län att gå och cykla till skolan är en liten förändring i vardagen – men en viktig investering i deras framtidens hälsa.



Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet

Gisela Nyberg, professor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)