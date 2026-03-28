DEBATT: Regeringens prioriteringar kostar i Kalmar län

Besparingarna inom högre utbildning beskrivs ibland som en följd av tuffa ekonomiska tider eller nödvändiga neddragningar. Men det är en missvisande bild.

Det här handlar om politiska prioriteringar.

Tidö-regeringen har under flera år valt att prioritera skattesänkningar, allra mest för dem med högst inkomster, framför investeringar i utbildning, forskning och bildning. Det har ett pris som också betalas här i Kalmar län.

Vid Linnéuniversitetet ser vi konsekvenserna i form av färre utbildningsplatser och minst tusen färre studenter. I ett läge med hög arbetslöshet borde fler få möjlighet att utbilda sig, inte färre. Men det är bara det senaste exemplet på Tidö-regeringens kunskapsfientliga politik.

*

Regeringens politik har slagit brett mot folkhögskolor och folkbildning i hela landet. Nio av tio folkhögskolor har tvingats till besparingar. Det gäller också här hos oss, Gamleby, Kalmar, Vimmerby och Ölands folkhögskolor. Utbildningsvägar stängs just när de behövs som mest.

Samhället är beroende av att människor kan utbilda sig, ställa om och arbeta. Kalmar läns invånare förtjänar också den chansen. Därför arbetar vi i Region Kalmar län aktivt för att stärka utbildning i hela länet, inte bara i de större städerna.

Tillsammans med lärosäten har region utvecklat decentraliserade utbildningar så att fler kan studera nära där de bor. Sjuksköterskeutbildning finns i samverkan med Linnéuniversitetet via Campus Västervik och Campus Nova i Oskarshamn. Den decentraliserade läkarutbildningen tillsammans med Linköpings universitet är ett annat viktigt exempel. Det här är avgörande satsningar för att säkra kompetensen i vården i hela länet.

*

Regionen gör också stora investeringar i framtidens kunskap. Tillsammans med Linnéuniversitetet satsas 400 miljoner kronor på e-hälsa. Det handlar om forskning, innovation och utbildning som stärker både vården och den regionala utvecklingen.

Hälso- och sjukvården i vårt län ligger i framkant med högt förtroende från invånarna. Det bygger på våra medarbetares arbete, men också på forskning, utveckling och nära samverkan med akademin. Den utvecklingen riskeras när staten drar ned.

Vi socialdemokrater har konsekvent valt en annan väg. I varje budget har vi prioriterat utbildning, kunskap och folkbildning högre än regeringen. Sammanlagt handlar det om miljardbelopp mer till universitet, högskolor och folkhögskolor. Självfallet hade dessa pengar gjort skillnad för invånare i Kalmar läns möjligheter till studier.

*

Det finns en tydlig politisk skillnad. Konsekvent under denna mandatperiod har vi i Socialdemokraterna tydligt visat hur vi önskar prioritera. Ändå väljer länets Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater att antingen ducka frågan, eller låtsats som vi Socialdemokrater hade gjort samma. Som att det bara är otur att pengar saknas och utbildningsplatser försvinner.

Det som nu sker är dock resultatet av medvetna politiska val. Tidö-regeringen har valt att prioritera skattesänkningar för höginkomsttagare framför kunskap. Det är ett val som påverkar människors möjligheter i hela Kalmar län, från folkhögskolorna till universitetet, från unga som vill studera till vårdens framtida kompetens.

Vi hade valt annorlunda. Vi har visat det i både ord och handling. I höst kan vi välja en ny väg, med en socialdemokratisk regering som investerar i kunskap, jobb och framtid.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande

Malin Anell (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och bildning

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik