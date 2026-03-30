DEBATT: Vårdköerna tystar människor – bokstavligen

Det är glädjande när köerna till sjukvården blir kortare. Moderaterna applåderar varje framsteg som gör att människor slipper vänta orimligt länge på hjälp. Under senaste tiden lyftes förbättringar inom hörselvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Viktiga steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt.

Vi måste våga ställa frågan: Hur länge är det rimligt att vänta på den vård du faktiskt behöver? I Kalmar län har det varit upp till 19 månaders väntetid för en hörapparat. Det är inte bara orimligt, det är ovärdigt.

Vi vet att obehandlad hörselnedsättning är långt mer än bara ett problem med att höra. Det leder ofta till social isolering, en riskfaktor som visat sig vara större än rökning, övervikt och alkoholöverkonsumtion. Det ökar risken för depression, demenssjukdomar och kognitiv svikt.

Statistik visar att personer med hörselnedsättning är kraftigt överrepresenterade bland dem som förtidspensioneras. Och när människor isoleras från omvärlden för att de inte längre hänger med i samtal, så bryts också deras livskvalitet ner bit för bit. Det här är inte bara ett personligt lidande, det är en växande folkhälsokris och en samhällskostnad vi inte har råd att blunda för.

Samma logik gäller för BUP. När barn och unga mår dåligt måste hjälpen komma snabbt. Bakom varje väntetid finns ett barn som halkar efter i skolan, en tonåring som förlorar hoppet, en familj som kämpar. Att köerna nu minskar är bra, men frågan är: varför dröjde det så länge? Hur många unga har tappat fotfästet?

Vi vet hur hårt medarbetarna sliter inom dessa verksamheter. Och vi har länge krävt åtgärder. Efter mycket politiskt tryck från oss har S, C och V äntligen börjat ta in hjälp utifrån, via upphandlingar, för att minska köerna. Det är bra. Men varför stanna där? Vi vill gå längre, och införa vårdval inom både BUP och hörselvården. Då får fler rätt vård i tid, av den aktör de själva litar på.

Människor i Kalmar län, oavsett om det gäller ett barn med psykisk ohälsa eller en förälder med hörselproblem, ska ha rätt att välja den vård som fungerar bäst för dem. Valfrihet i vården är inte lyx. Det är en fråga om trygghet och respekt för individen.

När fler vårdgivare får möjlighet att bidra, ökar tillgängligheten. Köerna minskar. Men framför allt: patienterna får makten tillbaka.

Kalmar län har mycket som fungerar. Men det finns ingen trygghet i att vänta i månader, ibland år, på vård. Det bryter mot det vi kallar samhällskontraktet. Det kontraktet måste återupprättas. Det handlar om något grundläggande, att samhället finns där när man som mest behöver det.

Vi vill ha en sjukvård som sätter patienten först, inte systemet. Vi tänker inte nöja oss förrän vårdköerna är borta och invånarna i Kalmar län kan känna verklig trygghet. Därför kämpar vi Moderater för att införa vårdval inom både BUP och hörselvården, så att fler får rätt vård i tid, av den aktör de själva litar på. Men vi vill också öppna för fler utförare inom de verksamheter som haft långvariga problem att leva upp till vårdgarantins väntetider. På så sätt kan köerna kapas, samtidigt som patienternas valfrihet ökar.

Moderaterna är redo att ta ansvar för en sjukvård där vårdköer inte får växa i skymundan. Det handlar om politiskt mod. Och det handlar om att ge människor rösten och rätten tillbaka, till vård, till trygghet och till ett liv utan väntan. Det är dags att visa det – nu.

Moderaterna i Region Kalmar län

Malin Sjölander

Pär-Gustav Johansson

Åsa Ottosson

Emma Lilliehorn