DEBATT: 9 av 10 i Kalmar ser kompetensutveckling som avgörande

Den 1 april öppnade ansökan till omställningsstudiestödet. För många yrkesverksamma är det en fantastisk möjlighet att vässa sin kompetens eller byta inriktning i arbetslivet. Men för att Sverige ska dra full nytta av det ovanligt goda system för omställning och kompetensutveckling måste vi rusta universitet och högskolor för det livslånga lärandet.

Bland yrkesverksamma akademiker är intresset för kompetensutveckling mycket stort. Hela 9 av 10 yrkesverksamma akademiker i Kalmar ser kontinuerlig kompetensutveckling som avgörande för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. I riket som helhet förväntar sig drygt var tredje att byta inriktning under arbetslivet och drygt sju av tio har utvecklat sin kompetens under det senaste året.



Intresset för kompetensutveckling speglar en arbetsmarknad i förändring. AI-transformationen och strukturomvandlingen i arbetslivet ställer det livslånga lärandet på sin spets. Vi kan inte längre dela upp livet i studietid och arbetsliv, utan vi behöver anamma ett kontinuerligt lärande.



Sverige har unikt goda förutsättningar för den omställning vi nu ser och som är nödvändig när nya jobb växer fram och befintliga omformas. Sedan 2022 har vi ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma, omställningsstudiestödet, som arbetsmarknadens parter tillsammans lade grunden för. Det ger yrkesverksamma ekonomiskt fördelaktiga möjligheter att bygga på befintlig kompetens eller växla in på nya spår i arbetslivet.



Men en viktig pusselbit saknades när det nya studiestödet kom på plats. För att det livslånga lärandet ska få verklig fart behöver det också finnas ett utbildningsutbud som matchar yrkesverksammas behov, såväl när det gäller innehåll som form. Här spelar universitet och högskolor en stor och viktig roll.



Många lärosäten erbjuder idag ett kursutbud för yrkesverksamma som vill utveckla sin kompetens. Men många tvingas prioritera mellan grundutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Här måste politiken göra sitt .



I kommande budget har regeringen möjlighet att ge universitet och högskolor en reell möjlighet att vara en långsiktig aktör i det livslånga lärandet. Det skulle gagna både yrkesverksamma och Sveriges konkurrenskraft i stort.



Akavia vill se följande politiska prioriteringar i kommande budget:



Säkra resurser till högskolan så att den kan möta ökande efterfrågan från yrkesverksamma.

Bygg ut flexibla utbildningsformer som fungerar parallellt med arbete.

Säkerställ att omställningsstudiestödet får rätt förutsättningar.

Sverige har ett unikt utgångsläge inför AI-transformationen. Vi har en befolkning med hög utbildningsnivå och ett omställningsstudiestöd i världsklass. Våra medlemmar och andra yrkesverksamma akademiker vill utvecklas och bidra. Då måste samhället möta upp med rätt förutsättningar. Annars riskerar vi att tappa fart i en tid när vi behöver växla upp.



Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Akavia

Hanna Birath, sakkunnig, Akavia