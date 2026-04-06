DEBATT: Använd AI för klokare beslut

AI-debatten fastnar ofta i effektivisering, men den viktigare förändringen är att analysen fördjupas. AI:s största värde ligger inte i lägre kostnader på golvet, utan i klokare beslut i toppen.

I februari presenterade regeringen Sveriges första heltäckande AI-strategi. Men varken strategin eller AI-debatten svarar på den viktigaste frågan för varje enskild organisation: Vem ska leda AI-omställningen inifrån?



Många organisationer mäter framgång på AI-området i hur mycket snabbare arbetet går. Men den verkliga förändringen är att analyskapaciteten ökar. Fler scenarier kan testas, fler risker identifieras och fler konsekvenser analyseras innan beslut fattas. Det gör inte besluten enklare – det gör dem viktigare. Den som använder AI klokt tänker inte mindre. Den tänker mer.



Det innebär också att kraven på omdöme skärps. AI kan bredda beslutsunderlaget, men den kan varken ta ansvar eller bygga förtroende. Den organisation som avvaktar halkar därför inte främst efter i tempo, utan i omdöme. Kompetens byggs genom praktisk användning i vardagen, inte genom policydokument.



Här har kommunikationschefen en roll som ofta underskattas. Kommunikationsfunktionen arbetar redan med det AI förändrar mest: analys, omvärldsbevakning, målgruppsförståelse och beslutsunderlag. Det är perspektiv som behövs när beslut formas, inte bara när de kommuniceras.

När kommunikationschefen tar ledarskapet i AI-omställningen handlar det inte om ett teknikansvar, utan om ett strategiskt ansvar för hur AI används i analys och beslutsunderlag. Genom AI-ledarskapet tar kommunikationschefen steget mot AI-förstärkt rådgivning åt företagsledningen.

I ett högkostnadsland är det sällan hållbart att konkurrera med volym i kunskapsarbete. Den som använder AI för att tänka bättre, inte bara arbeta snabbare, skapar ett annat slags värde. Det kräver att någon tar ansvar för hur AI används i analys och beslutsunderlag. Den rollen passar kommunikationschefen bättre än någon annan.

Därför behöver kommunikationskompetensen finnas nära de strategiska besluten. Frågor om förtroende, målgrupper och omvärld påverkar affären, oavsett om de uttrycks i siffror eller ord. Den avgörande frågan är inte hur AI kan effektivisera arbetet, utan hur AI kan göra kommunikationsfunktionen till en mer kvalificerad rådgivare åt företagsledningen.



Frida Blom, affärsområdeschef

Johanna Look, byråchef

Pr-byrån Westander