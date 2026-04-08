DEBATT: Få nu - Betala sen!

Hej! Ja, just du! Du ska få sänkt matmoms nu. Elstöd. Och sänkt bränslepris. En tid.

Låter härligt - Eller hur?

Men om man tänker lite längre blir det inte lika bra. Staten går med underskott. Vi lånar pengar. Sänks statens inkomster ökar underskottet ännu mer. Och det måste täckas med mer lån.

Lån ska betalas tillbaka.

Så det du får nu, det får du betala igen sen.

Det är samhällets devis numera - Köp nu, betala sen!

Frågan är hur du får betala sen? Högre skatter? Sämre skyddsnät? Lägre pension? "Effektiviseringar" inom vård, skola och omsorg?

Något blir det. Du har möjlighet att påverka hur i framtida val. Men du kommer inte undan det.

Minns det sen, när pensionen blir låg.

Allting är beslutat av damer och herrar i kostymer som poserar med armarna i kors på bilder och som gett sig själva - permanenta - skattesänkningar på tusentals och åter tusentals kronor varje månad.

Skattesänkningar som du också - när staten går med underskott - givetvis får vara med och betala tillbaka. Sen.

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby