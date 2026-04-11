DEBATT: Att avfärda socialdemokrater som “hjärntvättade” är att slippa ta debatten

I den politiska debatten hörs det allt oftare, anklagelser om att meningsmotståndare skulle vara “hjärntvättade”. Det är ett retoriskt grepp som inte bara förenklar verkligheten, det fördummar samtalet.

Vi som sympatiserar med Socialdemokraterna gör det inte av mekanisk vana eller blind lojalitet. Vi gör det efter att ha vägt argument, erfarenheter och värderingar mot varandra. Att reducera detta till hjärntvätt är inte bara felaktigt. Det är också ett sätt att slippa bemöta de idéer vi faktiskt står för.

Socialdemokratin bygger på en grundläggande övertygelse. Att ett samhälle blir starkare när vi håller ihop. Att tillgång till vård, utbildning och trygghet inte ska avgöras av plånbokens storlek. Det är inte radikala eller okritiska tankar. Det är resultatet av en lång tradition av politisk analys, reformer och demokratiska beslut.

Att tro på jämlikhet är inte detsamma som att sakna egen tankeförmåga. Tvärtom kräver det ofta mod att stå upp för solidaritet i en tid där individualism och kortsiktiga lösningar dominerar. Vi diskuterar samtidigt som vi ifrågasätter. Även inom våra egna led. Det är så en levande demokrati fungerar.

När någon säger “du är hjärntvättad” säger det därför ofta mer om deras ovilja att förstå än om vår förmåga att tänka. För i en verklig demokrati måste vi kunna möta varandra med argument, inte etiketter.

Så låt oss höja nivån. Låt oss tala om sakfrågor, om visioner, om vilket samhälle vi vill bygga. För det är där den verkliga politiska skiljelinjen går. Inte mellan “tänkande” och “hjärntvättade”, utan mellan olika idéer om framtiden.

Rasmus Nyberg (SSU)

