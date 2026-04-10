DEBATT: Länets utveckling riskerar att avstanna

Kalmar län har under lång tid legat fast förankrat i botten av Sverigetabellen när det gäller investeringar i infrastruktur. Detta har haft en klart negativ inverkan på utvecklingen i Kalmar län och sker det ingen förändring av fördelningarna av medel så kommer den negativa utvecklingen fortsätta.

Räknat per invånare så uppgår de statliga infrastruktursatsningarna i Kalmar län till 3 068 kr per invånare. Det kan jämföras med siffran för Stockholmsregionen som uppgår 34 865 kr per invånare. Innebär detta att invånare och företag i Stockholm är värda 10 gånger mer än invånare och företag i Kalmar län? Om vi tittar rent krasst på storleken på satsningar på infrastruktur så ligger det nära till hands att dra slutsatsen att i statens ögon så är det faktiskt så, att invånare och företag i Stockholm är värda 10 gånger mer än invånare och företag i Kalmar län.

Vi som varje dag lever och verkar i Kalmar län håller naturligtvis inte med. Vi finns i ett helt fantastiskt län. I Kalmar län finns fantastiskt drivna människor som älskar sitt län och sin byggd. Här finns också drivna och engagerade företag inom alla möjliga sektorer som varje dag bidrar till att göra Kalmar län, Sverige och världen till en bättre plats.

*

Vi som skriver under den här debattartikel representerar Region Kalmar län och olika företag i länet och vi är helt överens, så här kan vi inte ha det! Vi kan inte acceptera att år efter år inte ha rätt till möjligheten till tillväxt för länets företag med allt vad det innebär. För att våra företag ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential så behöver människor och gods kunna komma fram. Vi har stora företag i länet både inom tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin som är beroende av att gods kan komma både till och ifrån länet.



Vårt näringsliv består av starka företag inom både gröna- och industriella näringar samt vår fantastiska turistnäring där vi är ett av landets största besöks-län, inte minst sommartid. Det känns dock som att vi jobbar i motvind gentemot staten och Trafikverket. För oss är det självklart att hela Kalmar län ska få möjlighet att utvecklas och växa, vi önskar att vi också hade med oss regeringen och Trafikverket på den tanken. SydSvenska Handelskammaren har räknat ut att skulle Kalmar län får rikssnittet i tilldelning så skulle det räcka till alla de objekt som vi ligger på länets prioriteringslista.

*

Det måste vara ett slut på dagarna då Kalmar län styvmoderligt behandlas, det måste helt enkelt vara vår tur nu!



Kalmar län är avlångt och glesbefolkat men sjuder av liv och lust att utvecklas. Låt Kalmar län få fortsätta bidra till Sverige med tillväxt, livsmedel och möjlighet till bra semester. Och kom ihåg, vi kräver inte mer än vår andel.

Angelica Katsanidou

Regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län

Karin Helmersson

Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län

Andreas Forsmark

Platschef Scania Oskarshamn



Joacim Johansson

VD Astrid Lindgrens värld



Per Tryding

Vice VD Sydsvenska handelskammaren



Roger Gustafsson

Ordförande LRF Sydost



Karin Dernegård

Platschef Södra Cell Mönsterås