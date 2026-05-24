DEBATT: Nato gör oss inte tryggare

I Helsingborg den 21–22 maj hölls för första gången ett Natotoppmöte i Sverige. För många beskrivs det som en garant för säkerhet men faktum är att Nato befinner sig i djup kris och är en historisk felprioritering för Sverige. För oss som vet att hållbar fred inte byggs genom avskräckning, är den kostsamma Natoanslutningen ett tecken på hur militarisering och upprustning allt mer normaliseras i svensk politik.

Sveriges medlemskap i Nato förändrade svensk säkerhetspolitik i grunden – utan den breda offentliga debatt som en så avgörande fråga borde ha krävt. Nato framställs som en allians för demokrati och trygghet, men riskerar tvärtom att öka spänningar och konflikter i en tid då behovet av diplomati och nedrustning är större än någonsin.

Nato är inte ett samarbete mellan jämlika demokratier utan en allians som domineras av USA. Det gör Sverige mer beroende av amerikansk politik, som snabbt kan förändras mellan olika presidenter. Donald Trumps hot mot Grönland och krav på stöd i USA:s krig i Iran visar vilka risker det innebär. Diskussioner om kärnvapen på svensk mark, tidigare otänkbara, förs nu öppet. Samtidigt ökar vapenexporten kraftigt till problematiska länder och försvarsutgifterna ska höjas till 5 procent av BNP, finansierat genom stora lån.

När Natos utrikesministrar möts i Helsingborg behövs kritiska röster. För säkerhet handlar inte främst om militära muskler, utan om att människor ska kunna leva i trygghet. Säkerhet skapas inte genom ständig upprustning. Hållbar fred byggs genom samarbete, diplomati och långsiktiga investeringar i ett rättvist samhälle.

Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds

Svenska freds lokalgrupp i Västervik