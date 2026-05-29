DEBATT: Låt inte åldern avgöra rätten till mammografi

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över de nationella screeningprogrammen, däribland åldersgränserna för mammografi. Det är ett viktigt och nödvändigt arbete. I dag upphör de regelbundna kallelserna till mammografiscreening vid 74 års ålder, trots att risken för bröstcancer inte försvinner – tvärtom ökar den ofta med stigande ålder.

Frågan vi måste ställa oss är därför enkel men avgörande: ska tillgången till förebyggande vård styras av en fast åldersgräns eller av människors faktiska hälsa och behov?

Sverige står inför en demografisk utveckling där allt fler lever längre och håller sig friska långt upp i åren. Samtidigt riskerar äldre kvinnor att hamna utanför viktiga förebyggande insatser. När organiserad screening upphör ökar risken för att cancer upptäcks senare, vilket kan innebära mer omfattande behandlingar, sämre prognoser och ökat lidande – både för den enskilda kvinnan och för hennes anhöriga.

Det handlar ytterst om människovärde och jämlik vård. Ingen ska känna att samhällets omsorg minskar bara för att man passerat en viss ålder. Vården måste präglas av värdighet, omtanke och respekt för varje människas unika situation.

Samtidigt behöver beslut om framtidens screeningprogram vila på kunskap och evidens. Därför är det viktigt att regionerna aktivt bidrar till Socialstyrelsens pågående översyn. Region Kalmar län har möjlighet att gå före genom att pröva en höjd övre åldersgräns för mammografiscreening, exempelvis genom ett pilotprojekt där både medicinska resultat och patientupplevelser följs upp.

En sådan försöksverksamhet skulle kunna ge värdefulla erfarenheter och data till det nationella arbetet. Det skulle också visa att regionen tar ansvar för att utveckla en mer modern, kunskapsdriven och människovärdesbaserad cancervård.

Äldre kvinnors rätt till tidig upptäckt, trygghet och god vård måste tas på allvar. Ålder får aldrig bli det enda kriteriet för vem som anses värd förebyggande insatser.

Margreth Johansson (KD)

Ledamot i regionfullmäktige i Kalmar län