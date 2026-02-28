28 februari 2026
Begravningsgudstjänst för Gunvor Petersson

Familj 28 februari 2026 05.59

I Djursdala kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Gunvor “Gun” Petersson, Djursdala. 

Officiant var prästen Marie Marklin som höll griftetal samt läste valda bibelord. Kyrkomusiker Lennart Sjöstedt inramade akten med att på orgel spela, Amazing grace, trad. och Strövtåg i hembygden, G. Norén / B. Dixgård samt att han under avskedstagandet spelade Tröstevisa, B. Andersson. Jan Henriksson sjöng till Lennarts orgelackompanjemang, Var jag går i skogar, berg och dalar, C. O. Rosenius och Där rosor aldrig dör, trad.

Unisont sjöngs psalmerna 249 och 248. Förutom blommor var gåvor insända till Min Stora Dag, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Hjärnfonden och Barncancerfonden Östra. 

Gravsättning ägde rum på Djursdala kyrkogård. 

