En välkänd Vimmerbybo har somnat in – minnesord över Kenneth "Skrot"

En välkänd Vimmerbybo, både från förenings- och yrkeslivet, har lämnat oss. En vecka in på det nya året avled Kenneth ”Skrot” Karlsson efter en längre tids sjukdom.

Kenneth föddes 1952 i Vimmerby, en stad han blev trogen under större delen av sitt liv.

Redan när Kenneth var liten kille var det många i hans omgivning som kunde ana vad stora delar av hans liv skulle komma att handla om – fotboll och försäljning.

Kenneths driv för affärer visade sig tidigt, och det var också då han fick smeknamnet ”Skrot”. Mycket av sin lediga tid ägnade han åt att samla på sig saker och ting, framför allt just skrot, som han sedan sålde till en lokal firma och tjänade fina pengar.

***

Fotbollen fanns med ända från barnsben. Ungdomsåren spenderades i Vimmerby IF, medan den elegante och spelskicklige försvarsgeneralen förärade Storebro IF, Målilla GoIF, Hultsfreds FK och Totebo IF sin seniorkarriär.

Erbjudanden saknades minsann inte från klubbar högre upp i seriesystemet, men hemstaden, familjen och vännerna vägde tyngre än en fotbollskarriär på elitnivå, som det säkert kunde ha blivit annars.

***

För de flesta är ”Skrot” ändå mest bekant som driven och näst intill ikonisk säljare på Vimmerby Tidning. Det är nog inte många näringsidkare i regionen som inte har upprättat en medieplan, köpt annonser eller bara tagit en lunch med honom. Tack vare sin höga sociala kompetens och fina inre blev många av kunderna även nära vänner för livet.

I slutet av 1990-talet kastade sig Kenneth ut och blev framgångsrik egenföretagare – så klart inom försäljning. Vad många kanske inte vet är att han också smakade på hur det var att vara festfixare i den lilla staden, då han var en av arrangörerna till den legendariska juldagsfesten på Mässhallarna i Vimmerby, då drygt 2 000 hemvändare lät sig underhållas som aldrig tidigare skådats.

***

Med Kenneths bortgång slutar också ett varmt hjärta att slå.

Mitt första möte med honom var då jag bara var i 15-årsåldern, i mitten av 1980-talet, och fick hänga med honom och en släkting till mig i hans läckra sportbil. Det var väl kanske inga av livets större gåtor som löstes, men det var redan då ärligt, rakt, hjärtligt och glatt – trots att det skilde många år oss emellan. Inga konstigheter, utan äkta. Därefter korsades våra vägar många gånger.

Sent i livet flyttade ”Skrot” till Göteborg, men han återkom till sitt Vimmerby för ett antal år sedan. De sista åren bodde han på vård- och omsorgsboendet Vimarhaga i Vimmerby, och det var här han stilla somnade in den 7 januari i år efter en längre tids sjukdom, 71 år gammal.

Denna text publiceras i samråd med Kenneths barn; Li, Cissi och Pierre.