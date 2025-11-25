Ett stort och varmt hjärta har slutat slå – minnesord över Kurt Snygg

Det är lite som med Mattis enorma sorg över Skalle-Per i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter; ”Han har funnits jämt! Och nu finns han inte!” Tidigt i fredags morse slog ett stort och varmt hjärta sitt sista slag, då Vena-profilen Kurt Snygg stilla somnade in i en ålder av 96 år.

Frågan är om någon enskild person har betytt lika mycket för musiklivet i Hultsfreds kommun som Kurt Snygg har gjort? I 70 år dirigerade han Vena Musikkår, innan han 2022 lämnade taktpinnen vidare och samtidigt utsågs till hedersdirigent. Under 54 år var han körledare för Vena-Kristdala manskör, och hur många barn och ungdomar som han har lärt att spela instrument och fått intresserade av musik i sin roll som lärare på den kommunala musikskolan vet nog ingen.

Inom kulturen, musiken och sången i Hultsfreds kommun är Kurt Snygg en institution, och hans betydelse kan aldrig nog framhållas.

***

I 96 år levde Kurt för sin musik. Den gick före allt annat – men på ett gott sätt. Kurt använde nämligen musiken som ett sätt att skapa glädje och gemenskap – både för de som spelade, de som lyssnade och för sina nära och kära.

”När morsan var i livet skrattade hon ofta och sa att hon inte hade varit gift med Kurt Snygg, utan med Vena musikkår”, berättar Kurts son Pär Snygg.

Musikintresset hade Kurt med sig från födseln. Både hans far och farbror var med i den orkester som startade i Vena 1938, och inte långt därefter vandrade en ung Kurt Snygg i deras fotspår och greppade dragspelet. På 40-talet blev det blåsklarinett i musikkåren och 1952 erbjöds den då 23-årige Kurt den lediga dirigenttjänsten – och där blev han alltså kvar till 2022.

***

Parallellt med sin tjänst som vaktmästare vid Vena skola på 1960-talet höll han i privatlektioner för musicerande skolelever. När den kommunala musikskolan sedan drog i gång några år senare ville man anställa Kurt, som då läste in pedagogiken på folkhögskolan och därmed blev behörig.

Med sin smittande entusiasm och stora kunskap fick Kurt i sin roll som musiklärare med sig barn och ungdomar, och skapade ett i många fall livslångt intresse för musiken hos dem. Där spelade också hans varma och omhändertagande personlighet en stor roll.

Kurt såg också till att det aldrig blev tråkigt, och det gällde både i rollen som underhållare och som utbildare. Av många kommer han att bli ihågkommen som mannen som älskade att spexa till det och ösa ur den aldrig sinande brunnen av anekdoter – allt för att sprida glädje.

***

Kurt berättade ofta om sin tacksamhet till livet och den möjlighet han fick att få arbeta med det han älskade mest av allt. Han beskrev det som ”få förunnat att få ha sin hobby som yrke”.

Men musiken skänkte också flera andra dimensioner till Kurts liv; exempelvis fick han tack vare den göra många fantastiska resor och även bli involverad i filminspelningar. Bland annat engagerades Vena musikkår i slutet av 1970-talet att spela in filmmusiken till Vilhelm Mobergs ”Soldat med brutet gevär”, som spelades in i trakten. Det började med att den Vimmerbyfödde regissören Pi Lind passerade Vena kyrka en Kristi himmelsfärds dag samtidigt som musikkåren gått de 86 trappstegen för att spela i tornet i Vena kyrka. Sedan var han såld.

***

Ända fram till för ett år sedan, då Kurt var med om en fallolycka, tog han ofta fram trumpeten och knatade bort till musikkårens övning på torsdagskvällarna. Olyckan gjorde det tyvärr omöjligt för Kurt att fortsätta spela själv, och då blev inte livet detsamma längre.

”Innerst inne tror jag att farsan var ganska färdig nu när han blev sittande i rullstol. Han har haft ett fantastiskt liv och fått syssla med det han har velat och lite till. Han hade aldrig klarat att bara bli liggande, men det är klart att det är en enorm tomhet nu när han inte finns längre”, säger sonen Pär.

***

Även Monica Örmander, ordförande i Vena Musikkår, minns med värme sin mångårige vän och kollega.

”Kurt har ju alltid funnits där, och han kommer lämna ett stort tomrum efter sig. Det blir en saknad. Men jag vet att det kommer pratas om Kurt Snygg och hans gärning för bygden i många, många år framåt.”

Eller som Mattis sa; ”Han har funnits jämt! Och nu finns han inte!”