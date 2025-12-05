Minnesord över Erik Larsson

Pelarne församling har förlorat en högt värderad och kär medlem. Erik var kyrkvärd i omkring 50 år, ett halvt sekel. Präster har kommit och gått men Erik har stått för kontinuitet och stabilitet.

Han var en självklar del av gudstjänstlivet i Pelarne och utförde sin tjänst med lugn och värdighet. Erik hade ett stort intresse för historia och visste så oerhört mycket bla om Pelarne socken och dess kyrka genom tiderna, kunskap som han gärna delade med sig av och som det nu är vår uppgift att försöka förvalta.

Kärleken till kyrkan var stor och trofastheten till dess Herre var alltid hans ledstjärna. Erik var också medlem av kyrkorådet i Pelarne och under många år dess ordförande. Han ledde det med erfarenhet och stark förankring i bygdens andliga historia.

När han avgick som ordförande var det en stor trygghet att ha honom kvar i församlingsrådet ända till det sista året, då sjukdomen hindrade honom. Vi har bävat för den dag då vi inte skulle ha Erik ibland oss längre, när vi måste klara oss utan honom.

Nu har hans röst tystnat men i Pelarne kyrka kan vi, och alla som besöker kyrkan, fortfarande lyssna till när Erik berättar om den gamla kyrkan.

Pelarne församlingsråd genom Karin Johansson