Vännerna minns Tommy Svanström – "Viktig del av bygdens kulturliv"

Tommy växte upp som enda barn i ett arbetarhem i Virserum. I musikskolan, nystartad på 1950-talet, började han spela cello och hans begåvning uppmuntrades av såväl lärare som föräldrar. Efter realskolan flyttade Tommy som tonåring till Stockholm för att fortsätta sin utbildning vid Kungl. Musikhögskolan. Han fick anställning i Hovkapellet, Stockholmsoperans orkester och blev kvar där i mer än fyrtio år med avbrott endast för militärtjänst och två år vid Stockholms filharmoniska orkester.

När kung Carl XVI Gustav instiftade Kungliga Hovkapellets medalj var Tommy Svanström en av de första mottagarna i februari 2012 efter fyrtiotvå tjänsteår.

*

Under alla år var Tommy, vid sidan av arbetet på Operan, också en flitig kammarmusiker, inte minst i Stockholmskvartetten. Men hans engagemang räckte till än mer. Han ville ge tillbaka till sin hembygd och särskilt ge barnen tillgång till klassisk musik. 1997 startade han Virserums Musikdagar med parollen ”en festival för barn och vuxna”. Under drygt tjugo år, ända tills pandemin satte stopp, drev Tommy sin festival med klassisk musik i Virserums kyrka, ett ideellt arbete med stöd av familjen, vänner och musikerkolleger.

Under denna vecka precis efter midsommar levde orten upp och publiken fick högklassig musik vid lunch- och kvällskonserter. Varje förmiddag hade barnen en egen konsert i en av frikyrkorna där också en konstnär och en musiker lät de unga besökarna måla och komponera. Under flera år innehöll veckan också en instrumentalkurs för barn och ungdomar.

*

Tommy tyckte om att presentera kompositörer och musik för publiken, inte minst för barnen. Han citerade gärna en liten pojke som efter en konsert sa: ”Mozart – att han var så bra – det hade jag ingen aning om!”

Virserums Musikdagar, som blev en viktig del av bygdens kulturliv, avslutades med en kvällsserenad i juninatten. En lantlig loge möblerades om till konsertlokal. Stockholmskvartetten spelade och varje år framförde en ny skådespelare ett lyrikprogram. En magisk afton.

Christina Zaar

Britta Moberger

Stig-Åke Petersson

Skolkamrater, volontärer vid Virserums Musikdagar