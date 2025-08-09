GÄSTKRÖNIKA: Börja skolan – vad ska barnen lära sig?

Förväntansfulla barn ser nu fram emot den första skoldagen. För många blir det ett kärt återseende av kamrater från förskolan, men de får också stifta bekantskap med nya kompisar. Säkert blir det alldeles särskilt spännande att få träffa lärarna och göra sig hemmastadda i grundskolans klassrum.

Vad är det då som man ska lära sig under de nio åren i grundskolan?

Jo, det viktigast av allt är förstås att barnen lär sig läsa, skriva och räkna, det vill säga de basfärdigheter som vi behöver behärska för att fungera väl i samhället.

Lite förenklat kan man säga att eleven efter nio skolår bör kunna läsa en enkel populärvetenskaplig artikel med god förståelse. Önskvärt är också att eleven har läst åtminstone fem ungdomsböcker och förhoppningsvis även någon eller några enklare skönlitterära böcker.

Förmågan att skriva en lite längre sammanhängande text med tydlig struktur är också en viktig basfärdighet. Texten kan skrivas för hand eller på dator. Eleven bör också kunna hålla ett välstrukturerat kortare muntligt anförande inför publik.

Med de fyra räknesätten och procenträkning klarar man de flesta av livets matematikuppgifter. Dessutom är det önskvärt att eleven behärskar elementär geometri.

Vad gäller de samhällsorienterande ämnena (samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi) bör elever som lämnar grundskolan ha god kännedom om hur vårt demokratiska statsskick fungerar samt också ha grundläggande kunskaper i historia, religion och geografi.

Förmåga till problemlösning

De naturorienterande ämnena (biologi, fysik, kemi) och ämnet teknik syftar till att främja elevernas kunskap om, och förståelse för, människan och hennes omgivning. Eleverna bör känna till hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, samt ha goda kunskaper om vår livsmiljö och de hot och möjligheter som den rymmer.

Alla elever bör även skapligt kunna använda det engelska språket i tal och skrift.

I skolans övningsämnen, idrott, bild, hemkunskap och musik är kunskapskraven inte lika uttalade men dessa ämnen är för den skull inte av mindre vikt. Praktiskt taget allt skolarbete syftar till att eleven ska lära sig att lära: att kunna söka relevant information och kritiskt granska källor. Eleven ska också ha förmåga till problemlösning i olika sammanhang.

Den avgjort viktigaste kunskapen som alla elever ska besitta när de lämnar grundskolan är den som handlar om demokrati och alla människors lika värde. Lyckas skolan med denna fostrande uppgift så ges kommande generationer goda möjligheter att bygga vidare på ett demokratiskt och av humanism präglat samhälle.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare