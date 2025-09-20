FEM PUNKTER: "DE ÖVERGLÄNSTE FÖRSTAKEDJAN MED RÅGE"

Premiären i Hockeyallsvenskan när Vimmerby Hockey tog emot Troja-Ljungby i VBO Arena slutade 1-2 efter förlängning. Här är Rickard Johnstons fem punkter från matchen. Ett koncept vi kommer att fortsätta med under säsongen för att lyfta fram fler perspektiv från Vimmerby Hockeys matcher.

1) Karlsson, Carlsson och Mörnsjö

Vimmerby Hockeys andraformation överglänste förstakedjan med råge. Anförda av kaptenen Jakob Karlsson och comebackande Anton Carlsson skapade kedjan chanser på löpande band och förtjänade att få utdelning. Carlsson styrde också in 1-0 i powerplay i andra perioden, men målet dömdes bort för hög klubba. Om formationen kan fortsätta på den inslagna vägen kan det här bli en riktigt rolig säsong för Vimmerby Hockey. Anton Carlsson visade ingen som helst ringrost och känns som ett nyförvärv med sin teknik och fart. Fin passning fram till kvitteringen och borde nog ha gjort minst ett mål med tanke på chanserna han fick.

2) Förtroendeingivande debut

Vimmerbys nyförvärv fick chansen i premiären och visade varför. Målvakten utstrålar ett lugn både på och utanför isen och svarade för flera viktiga räddningar när Troja-Ljungby stack upp i farliga kontringar. Både han och Robin Christoffersson kommer att behöva spela på samma höga nivå, åtminstone om VH gör lika många egna misstag som i premiären vilket leder oss till nästa punkt.

3) Slarvet i defensiv zon

Offensivt visade Vimmerby upp lovande tendenser mot Troja-Ljungby, men slarvet defensivt måste bort. Det var mer än en gång som man inte fick ur pucken ur zon efter att ha valt det svårare alternativet. 0-1-målet var ett direkt resultat av att VH inte lyfte bort pucken i tid och det går inte att bjuda på sådana chanser. Mot bättre lag än Troja kommer det att straffa sig ännu hårdare.

4) Matchningen av Bochen

Nick Bochen har värvats in för att vara en ledande back i Vimmerby Hockey och fick stort förtroende direkt. Han matchades stenhårt av Eric Karlsson och visade prov både på snabbhet och fint spelsinne. Defensiven har varit ett litet frågetecken på förhand men kanadensaren såg hyfsat stabil ut i premiären. Med sin skicklighet på skridskorna har han också möjlighet att rädda upp situationer. Ett intressant nyförvärv.

5) Lagens plats i hockeyhierarkin

Bildbyrån bevakade den hockeyallsvenska premiären och hade fotografer utsända till sex arenor. Den enda de valde att inte åka till? Vimmerby mot Troja-Ljungby. Ett lite märkligt beslut sett till att det är Smålandsderby, sett till den rivalitet som byggts upp mellan lagen genom åren och sett till att Troja är nykomlingar. Men kanske säger det något om klubbarnas plats på hockeykartan och att de flesta experter tippar dem i botten.

Rickard Johnston