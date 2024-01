Godhetsknarkande är naturligt

När ett barn på mitt jobb säger ”kuk” säger vi ”app app app, inte okej”. När mitt barn biter sin storasyster i armen ryter vi till, och förklarar sedan med lugn men allvarsam röst att man under inga omständigheter får bitas. Men när barn dödas tar orden slut.

Jag skriver såna självklarheter nu att det egentligen inte behöver skrivas, jag vet. Men jag har inget annat. För barn dör.

Det har alltid hänt. Av svält. Av sjukdomar. Av köld. Och i krig. Men om de tre första är orimliga, så är det sistnämnda inte ens på kartan. Det är så långt från kartan att man behöver rymdfarkost för att komma dit. Att barn dör, på grund av att vuxna bråkar. Att ett barn ska berövas sitt liv, på grund av vuxna.

*

En del av oss gråter. En del av oss blir arga. En del av oss blundar. En del av oss skänker pengar. En del av oss engagerar sig. En del av oss protesterar. En del av oss vänder ryggen till.

En poddare jag följer i sociala medier har under senaste tiden bytt allt i sitt flöde - som förut kunde handla om ditt och datt - till att ägna det åt att belysa vad som händer i Gaza just nu, där tusentals barn har dödats. En kommentar under ett av hans inlägg lyder:

”Är du den största självutnämnda godhetsknarkande riddaren vi har?”

VAD är detta för kommentar?

Det är som att beskylla någon som äter för att vara hungrig. Som att beskylla någon som motionerar för att bry sig om sin hälsa. Som att ryta åt någon som kissar att ”Äru kissnödig eller?!”

*

För godhet är väl en mänsklig mekanism som vi bör värna och hålla hårt i? Inte använda som skällsord? Ja, såklart det känns bra och rätt att hjälpa andra människor, och därför gör vi det. Precis som det ska vara.

Det är, eller BÖR vara, ett mänskligt behov att vi vill hjälpa varandra. Alltså, att godhetsknarka. Alla rimliga nyårslöften bör vara att göra mer av det - eller åtminstone inte håna de som gör det.

Godhet till alla, för alla, och av alla. Låt 2024 gå i godhetsknarknadets tecken. Låt oss alla bli självutnämnda godhetsknarkande riddare.

Allt annat vore orimligt.