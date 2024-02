Håll mig instängd, bura in mig

Korta mitt koppel, ge mig ransoneringskuponger Minska min valfrihet, stjäl mina drömmar

Säg till mig att göra läxan, ge mig kvarsittning Tvinga mig att rädda världen, vad som är kvar av den, med hårt arbete med tristess Ge mig äcklig mat, som växer i munnen på mig

*

Jag är redo nu, att kavla upp Redo att offra Redo att offras

Jag hör varningsklockorna som klämtar världen över Som säger att det är dags nu att fasta att avstå att renas

Ni behöver inte vänta längre, vi är alla redo Vi vill alla ha den kvar, mänskligheten

Vi vill ha isarna Vi vill ha golfströmmen

*

Så begränsa oss, beväpna oss med straff och förbud Med piskor och morötter

Under pandemier har vi restriktioner, under krig ransonering Det kan vi ha igen

För nu vill vi buras in, vi vill att någon rycker oss i örat En bastant lågstadiefröken med pondus som ser vad vi håller på med Som ser våra rackartyg, de som utvecklades till vansinne

Begränsa oss Rädda oss