LINNÉAS KRÖNIKA: Jag ska bli snäll när jag blir stor

Lyssnar på före detta skogsmunken Björn Natthiko Lindeblads ljudbok ”Jag kan ha fel”. Lärdomarna och visdomarna dyker upp med jämna mellanrum i boken. Som att Gud gömde den största skatten där Gud visste att du aldrig skulle leta; i din egen ficka. Tro inte på allt du tänker, och this too shall pass.

*

Det är inspirerande att lyssna till hans personliga berättelse. Hur han hade en framgångsrik karriär som civilekonom och släppte det livet för att bli skogsmunk.

Det väcker egna tankar. Jag som länge tänkt ”jag borde ha blivit civilekonom” byter tanke igen. Tänk om det inte är så viktigt? Det är en befriande tanke. Tänk om jag inte behöver ha ett jobb där andra tycker att jag räknas. Eller ett jobb där jag ”förverkligar mig själv”. Eller ett jobb där jag har roligt och får vara kreativ. Inte så att det är något fel i det, men tänk om det inte är så viktigt som jag alltid föreställt mig.

Tänk om det gäller hela livet. Om jag skulle kunna släppa pressen på att vara lycklig, framgångsrik, omtyckt, rolig. Det kanske inte är så viktigt som jag trott?

*

Tänk om det enda som spelar roll är att ”göra gott”. I mitt jobb och i mitt övriga liv. Eller, att åtminstone försöka göra gott. Att sträva efter kärlek och empati.

Då blir det plötsligt mycket lättare. Så många yrken som öppnar upp sig, där man strävar efter just att göra gott. Så många yrken som försvinner, där man gör ont. Gör människor ont, gör vår planet ont. Tänk så många som kämpat så hårt genom livet, för att i slutändan göra ont.

Vad ska jag bli när jag blir stor? Kanske är det inte en så svår fråga som det har känts. Jag behöver inte ”förverkliga mig själv” vad det nu är. Jag behöver bara - göra gott. Inte göra ont. Eller göra så lite ont jag kan. Så mycket tankar, för ett så enkelt svar.