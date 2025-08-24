Apparna äter upp mig

Jag har varit och gjort ärenden i stan med ungarna, och vi ska åka tillbaks till stugan när jag inser att batteriet i vår elbil inte kommer räcka. Djupandas, sedan lösa problemet. Vi får väl åka till en lekpark medan bilen laddas i nån timme bara. Bra. Vi hittar en parkering där det finns laddbox, och nu måste jag bara… Ladda ned en app. En satans jävla app. Sedan dör min smartphone, för att batteriet är slut.

Jag har levt med den här elbilen ett tag nu. Den är toppen till vardags. Behöver aldrig åka till en mack och tanka, utan laddar den hemma i vårt garage. Smidigt.

Om man inte ska åka på en längre resa. Eller om man har glömt att ladda. Eller om man av någon annan anledning behöver ladda den på annan plats än hemma i garaget. Då är det nämligen MOTSATSEN till smidigt. Då är det kris. Man måste först hitta en laddbox. Sedan måste laddboxen vara ledig och inte upptagen av annan elbil. Sedan måste laddboxen ha ett uttag som passar till vår elbils kabel. Sedan måste laddboxen fungera. Sedan kommer det värsta av allt:

Sedan måste man i 99 fall av 100 ladda ned en APP!!!!!

*

Alltså jag blir nipprig. Vad är det för samhälle vi lever i? Varför kan jag inte bara blippa med mitt betalkort som PÅ ALLA ANDRA PLATSER I SAMHÄLLET?

Men det är ju så. Apparna håller på att ta över vår värld. Jag är medveten om att jag låter som en boomer nu MEN DÅ ÄR JAG VÄL EN BOOMER. Det är inte okej! Det är inte vettigt! Det har gått över styr!

Man ska äta på restaurang. Vill beställa. Men det går inte längre att beställa från en människa, utan man måste ladda ned en app.

Man ska gå på tivoli. Det går fortfarande att stå i en analog kö - men det nya är den digitala kön. I APPEN!

Snart behövs det väl en app om jag frågar chans på någon!? “Scanna QR-koden och registrera en konto så skickas en länk till din mail där du kan se om jag vill bli ihop med dig eller ej.”

*

Jag och en smartphone är inte en toppenkombination. Jag har lätt för att bli beroende, har svårt för att hålla fokus. Försöker lägga undan den. Men när man behöver en app för att typ öppna kylskåpet är det svårt. Den behövs hela tiden. Behöver vara laddad. Nära och tillgänglig.

Snälla snälla. Jag ska inte börja tjata om att vi borde handla med kontanter igen, eller pissa på alla appar. Det finns några som verkligen är toppen. Men snälla, vi behöver inte en app till varje verksamhet eller varje funktion. Vi kommer bli uppätna av apparna.

Ärligt talat funderar jag på att starta ett företag för att göra revolt mot appsamhället. Frågan är hur jag ska nå ut med informationen.

Kanske borde jag skapa en app.