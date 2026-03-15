Det finns en chans att det blir krig och en risk att jag vinner på lotto

Jag tycker att språket ska vara levande. Språket är till för oss och inte tvärtom. Det är väl tveklöst världens viktigaste uppfinning, eller? Jag brukar inte bli upprörd över särskrivningar och felstavningar. Men chans och risk - ska vi inte bara ta bort dem? Det börjar bli löjligt.

Det finns chans för halka i helgen. Jag vet inte hur stor chansen är att jag förlorar jobbet. Hur stor chans är det att bryta benet i sista åket?

Okej, jag inser nu att folk sällan använder ordet risk fel. Alla använder chans, till allt. Vilket är FEL! Chans är när man hoppas på något, risk är när man befarar något. Sannolikhet är neutralt. Så ÄR det! Jag blir galen när folk, ja ungdomar och barn men även DE LÄRDE ur den äldre generationen, kastar ur sig ”chans” i diverse mardrömsscenarion.

Hade det handlat om andra ord hade jag kanske inte brytt sig så mycket. Men chans - det är ju liksom

”Lycko-chansen”

”Chans att vinna”

”Får jag CHANS på dig?”

Ska det bara mosas ihop med risk nu plötsligt? Ska det inte finnas någon ordning och reda? Ska allt bara gå åt helvete?!

*

Vänta nu, är det här ett ålderstecken? Har jag blivit en sur gubbe som stör mig på helt onödiga saker? Ja, se där. Kanske är det så. Man tror man ska bli en sån som färgar håret rosa när man är 35+, kanske köpa en Ferrari, men istället blir man en sån som sitter och besserwissrar sig och klagar på att SPRÅKET förstörs.

Jag skulle kunna gräma mig över det. Över att det ser ut att finnas en risk för mig att bli en sur, grå gubbe istället för en färgsprakande kulturtant med rosa hår. Men vet ni vad jag tänker? Att det finns en chans att jag blir en sur, grå gubbe. Att det är tamejtusan SPÄNNANDE att leva. Man har ingen aning. Vad som helst kan hända. VEM som helst kan hända. En gång trodde jag att jag absolut inte gillade fantasy och drakar och grejer, sen kollade min kille på Game of Thrones när jag var i samma rum och BAM - plötsligt är min högsta önskan att äga en egen drake (som inte är så stor i maten, bara en morot om dagen). Livet är sannerligen oförutsägbart.

*

Med det sagt, SLUTA använda chans och risk på fel sätt, särskilt om du är äldre än 7 år. Om du är osäker - säg bara sannolikhet. Eller lös det själv, jag skiter i det, så länge chans får fortsätta ha sin glans kvar. Enkel minnesregel: Får jag CHANS på dig? Kärleken segrar när det handlar om chans, alla älskar chans. Låt oss ha den kvar.