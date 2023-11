GLENNFALK: 600 fler anställda – vad har hänt i Vimmerby kommun?

Vi vet alla att medarbetare kostar. 2012 tillsattes en ny ledningsorganisation. Kommunchefen Carolina Leijonram hade varit anställd sedan 2010. Tillsammans med politiken togs ett stort grepp den hösten; kostenheten redovisade stora förluster, chefen köptes ut. Vimmerby Tidning beskrev i ett reportage 23 personalförändringar i stadshuset, utköp, förändring, nedskalning.

Förändringen innebar att kommunen, som 2009 hade 1394 fast anställda, kunde bantas ned till 1198 personer 2012. Antalet anställda kunde minskas succesivt. Över 200 personer bantades bort under 2,5 år.

De flesta togs inom skolan. Då elevkullarna succesivt hade minskat kunde grundskolan också minska sina tjänster. Inom omsorgen blev det många timvikarier istället, men det skedde även där rationaliseringar. Huvuddelen av tjänsterna var deltider. Kommunen hade då 744 heltidsanställda, resten var deltider och timanställningar.

***

Det som åtgärdades på ledarsidan var dubbla chefstjänster. Tittar man på hela ledarorganisationen fanns det chefer under chefer under chefer.

Ledarorganisationen ansågs ändå eftersatt. Utredningar la vid handen att kommunen var illa rustad för att möta framtiden kompetensmässigt. Så en ny styrmodell togs fram.

Frågan som följer är givetvis vad som hänt nu?

600 fler anställda, en ökning med 30 procent på 11 år. Säkert har vår eminenta riksdag, med riksdagsmän som inte ser konsekvenserna för kommunerna i sina beslut, än mindre står för notan, tagit ett antal beslut som ökat på byråkratin.

Fler barn i förskola och grundskola kom i och med den stora invandringen 2015. Den fortsätter att kosta kommunerna och regionerna stora välfärdspengar.

Men är det hela sanningen?

***

Tittar man på ledarstrukturen i båda skola och omsorg så är vi flera steg tillbaka; chef över chef över chef – dessutom assistenter, biträdande och intendenter.

Där vi tidigare hade två rektorer, en för Astrid Lindgrensskolan och en för Vimarskolan, med en studierektor under varje, så är det i princip rektorer för varje stadie, för varje förskola och assistent eller biträdande till den.

Det är en mycket svullen chefsorganisation idag, både inom omsorgen och skolan, där båda står för ca 80 procent av budgeten.

Självklart kan man spara genom att göra större klasser, större barngrupper i förskolan, färre hembesök hos de gamla – men det sticker i ögonen att frontpersonalen ska stå förbesparingar och effektiviseringar, och ledar- och chefsorganisationen är fortsatt intakt.

***

Det har tillsatts många utredningar i kommunen genomåren. Det är en kostnad som också stigit. Man ha ansett att de ledare man har inte kan se klart på sin organisation utan det behövs en blick utifrån.

Frågan är om det inte är dags för ett sådant grepp som togs 2012; ett vitt papper där man gör streck och rutor och bygger upp hierarkierna igen. Need to have or nice to have. På varje tjänst.

Om kostnadsreduceringar ska ske i leveransledet av välfärdstjänster är det ett måste att en genomlysning av hela ledarorganisationen också sker. Man kan aldrig få trovärdighet för de grepp man ska ta annars.

Både de anställda och skattebetalarna måste få veta resultatet av de genomlysningar man gör. Den 13 oktober 2012 hade Vimmerby Tidnings Jimmy Karlsson en helsida om den omstrukturering som skedde då. Strålkastaren var på ledningsorganisationen för verksamheterna.

Om man vill att klasserna ska bli större, barngrupperna ska bli större (mer arbete för medarbetarna) kanske man också kan sätta fler än 20 medarbetare per chef? Kanske kan man gå upp till 30? Eller mer? Hur effektiva är man? Vad måste man göra mer av och vad ska man göra mindre av. Kan stående möten ersätta sittande?

Rätt chefer är oerhört effektiva, ändå ser de sina medarbetare, leder sina medarbetare utan stress – och klarar sin budget.

Fel chefer fortplantar stressen ut till fronten i organisationen. Där sker sedan sjukskrivningarna.

***

Det vi förstått i väljarkåren är att det egentligen är Lars Johansson (v) som är kommunalråd medan Helene Nilsson (s) och Jakob Käll (c ) utgör stöd till vänsterpartisten. Om det är så, ja då har ju kommunens välfärdsarbetare, skolor etc. inget att frukta när budgeten ska bantas. Alla Lars Johanssons vallöften har handlat om att öka kostnaderna och antalet anställda i kommunen. Gärna efter en ytterligare skattehöjning.

Ska bli spännande också att se Lars Johansson och hans partivän Peter Fjällgård, partiet som nu styr kommunen så pass bra att partiledaren Nooshi kommer på berömmande besök, organisera nästa stora folkomröstning om skolorna, hetsa upp allmogen, skriva plakat och demonstrera. Löftet om landsbygdsskolornas bevarande har varit intakt sedan 2014 hos Vänsterpartiet.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna.