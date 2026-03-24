GLENNFALK: Tidöpartierna måste backa på detta om man ska vinna valet

Om invandrarna på våra kommunala äldreboenden lämnar sina jobb – tror du att det nästa dag kommer infödda svenskar och gör jobben då? Det tror SD. Och också regeringen.

Regeringen och Sverigedemokraternas regelverk för arbetskraftinvandringen kommer att skapa kaos för besöksnäringen, kommunerna och andra samhällsbärande företag.

I sommar får vi se de första invandrarna lämna jobben inom hemtjänst, äldreomsorg, sjukvård, besöksnäring, bussbolag, skogsindustri och många andra branscher.

Det är ett självmål i valrörelsen, som mycket väl kan föra väljarna från höger till vänster.

Ett exempel: en invandrad kvinna (ej från EU) jobbar inom omsorgen. Hon har en avtalsenlig lön som kanske ligger på 26 000 i månaden. I juli ska hon söka nytt uppehållstillstånd. För att hon ska få ett ja av migrationsverket behöver kommunen höja hennes lön till 90% av medianlönen, i runda slängar blir den nya lönen 34 500 kronor i månaden.

Det kommer kommunen aldrig kunna betala. Kvinnan kommer få lämna landet. Kommunen står utan arbetskraft.

Inte heller besöksnäringen, bussbolag, sjukvård, hemtjänst och andra välfärdstjänster kommer att klara dessa krav.

För att tala klarspråk: kännetecken för våra invandrare på arbetsmarknaden idag är att de utför jobb dit få svenskfödda söker sig: städjobb i besöksnäringen inga svenska ungdomar söker till, skogsplantering inga svenskar orkar med, hemtjänsten, vård- och omsorg, ja köra buss i våra storstäder.

Nu ska de visas ut, trots att de har jobb, sköter det väl och är i många fall väletablerade. Som verktyg använder regeringen och SD lönen. Något som i Sverige i alla tider har skötts via förhandlingar mellan facket och arbetsgivarna.

Företagare som nu drabbas tar sig för pannan. Många funderar på om de verkligen ska lägga sin röst på Tidö-partierna när deras verksamhet kommer drabbas så hårt. Och vanligt folk kommer att se att personal fattas runt deras föräldrar på hemmet.

Kommunerna kommer att drabbas värst, men besöksnäringen som har brist på kockar, serveringspersonal och städare kommer få det knepigt. Ingen verksamhet kan betala så höga löner, högt över avtalsnivån. Och arbetsgivarna är överens: det är arbetsmarknadens parter som sätter löner, inte politiker.

Den första juni träder de nya reglerna i kraft, de som säger 90 procent av medianlönen. Idag är den 80 procent, galet redan här.

Jag är förvånad över att SD utmanar sina egna väljare så kraftfullt med detta förslag. När jag pratar med SD-väljare förstår de att invandrare i arbete gör ett fantastiskt bra jobb, och att det är kriminella, som utför berott som de vill utvisa i första hand. Inte de som har jobb.

”De tar inga jobb för oss, de tar jobb många inte vill ha”, säger SD:s egna väljare.

Jag är ännu mer förvånad över att de tre borgerliga partierna köpt förslaget. För mig är det självmål i valrörelsen. Man kommer få svårt att förklara hur man kan sätta välfärden och näringsverksamheter på pottkanten, när verkligheten är sådan att jobben kommer stå tomma.

Märta och Gustaf på hemmet kommer inte skötas om av någon svenskfödd, det råder kompetensbrist och rekryteringen är redan svår även ur invandrargruppen eftersom inte alla kan språket tillräckligt och kan tillgodogöra sig baskunskaper för att fungera inom omsorgen.

Nu ska man börja hantera vilka verksamheter som ska undantas. Nu ska alltså politiker avgöra kompetensbehovet i olika branscher, inte företagen själva. Syftet undrar någon? Ja, förslaget bottnar i fusk och kriminell handel med arbetstillstånd, exploatering av arbetskraft och annat skumt. Uppenbarligen kan man inte fånga in de skyldiga och straffa dem, i stället straffar man alla företag i hela näringar.

Man borde rikta in sig på åtgärder som träffar dem som fuskar, inte generellt alla. Arbetskraftinvandringen i sig är det inget fel i, det är missbruket som sådant. Sätt resurser på kontroll och riktade insatser – inte villkor som förstör seriösa och funktionella verksamheter.

Nej, Tidöpartierna måste backa på detta om man ska ro iland en valframgång.

Redan i sommar kommer konsekvenserna att synas i kommunerna och i drabbade branscher.

Micael Glennfalk