FEM PUNKTER: Ett fullständigt och osannolikt haveri i powerplay

Vimmerby Hockey förlorade med 4-5 borta mot Nybro Vikings efter slarv i eget powerplay och ett svagt boxplay. En match som VH mycket väl hade kunnat vinna med bättre skärpa offensivt och defensivt. Här är Rickard Johnstons analys efter matchen.

Från hjälte till osannolik syndabock – på tre minuter

Det började ju så bra när Nick Bochen skickade in 1-2-målet i Vimmerby Hockeys första powerplay. Skulle det lossna för PP-spelet nu? Tja… Inte direkt. Efter VH:s andra numerära överläge var ställningen 3-2 – till Nybro efter två mål av Elias Stenman. Ett fullständigt haveri givetvis och ungefär det sista VH behövde. Bochen har med rätta hyllats unisont för sin offensiv (och defensiv), men här spelade kanadensaren med på tok för små marginaler och blev syndabock två gånger om i samma powerplay. En osannolik prestation i sig.

Special teams – igen

Två mål i powerplay. Två mål i boxplay. Nybro hade finfin utdelning mot Vimmerby Hockey och gjorde faktiskt bara ett mål i spel fem mot fem. Eric Karlsson har en hel del att fundera på när det gäller spelet i powerplay och boxplay. Offensivt såg PP-spelet visserligen vassare ut än mot IKO, men betyget blir såklart minus med tanke på två insläppta i samma(!) powerplay. Oroväckande att Nybro gör två i powerplay på tre försök, inte minst med tanke på att VH redan inför matchen var näst sämst i serien i boxplay.

Tungt tidigt avbräck

Huvudtacklingen och det efterföljande matchstraffet för Marcus Limpar Lantz efter bara några minuters spel innebar inte bara fem minuters boxplay och en tappad ledning. VH blev dessutom av med sin viktige powerforward som i flera matcher har visat vägen med sin fart och riviga spelstil. Nu blev han väl aggressiv och för Vimmerbys del är det bara att hoppas att det inte blir flera matchers avstängning för Limpar Lantz.

Ett mål som kan få stor betydelse

Filip Fornåå Svensson värvades in som tilltänkt målkung, men hade inte gjort ett enda mål på sju matcher inför mötet med Nybro. Än mer oroande har varit att självförtroendet sett som bortblåst ut i de senaste matcherna och att han har tvekat när skottlägen dykt upp. Nu kom 3-3-målet från ingenstans i slutet av andra perioden och oj så viktigt det kan visa sig bli framöver. En Fornåå Svensson med självförtroende behövs.

Hur var det med tålamodet?

Eric Karlsson har pratat om tålamod och vikten av att inte göra förändringar för snabbt. Ändå fick nyförvärvet Colson Gengenbach beskedet att han inte ingick i kvällens matchtrupp och kanadensaren valde då att bryta kontraktet. Gengenbach har haft det tufft men också fått en rätt hård behandling med tidiga bänkningar i inledningen av säsongen. Min känsla är att forwarden visat gryende form, inte minst i segermatcherna mot Nybro och Södertälje, och fått lite oförtjänt mycket kritik. Han har inte varit den poängspelare som VH både förväntade sig och varit i behov av, men har han varit så mycket sämre än andra offensiva nyförvärv? Men tålamod går åt två håll och hur han hanterade petningen visade med all önskvärd tydlighet hur mycket (läs lite) Gengenbach var beredd att kämpa för en plats.