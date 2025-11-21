FEM PUNKTER: Skåningen börjar växa in i den hockeyallsvenska kostymen

Borta bäst för VH

Fjärde raka bortasegern in på kontot. Hand upp den som trodde det när VH hade fem raka bortaförluster i bagaget och – fullt välförtjänt – låg under med 0-2 mot Troja-Ljungby? Efter uppehållet har VH sett ut som ett helt annat lag än tidigare på bortais och varit med i matcherna från första nedsläpp. Mot Västerås var det i princip ett lag på isen i första perioden och VH fortsatte att rada upp chanser i mellanakten. Sex poäng borta mot Västerås imponerar stort och vittnar om att säsongens Vimmerby Hockey är något annat än premiärupplagan i Hockeyallsvenskan. Hur det gick mot Västerås då? Noll poäng och fyra förluster. Eric Karlsson vet hur man besegrar sitt gamla lag. En viktig och välförtjänt trepoängare som skapar ett nödvändigt andrum i tabellen.

Pang, pang, pang!

Passningen från Nick Bochen var otrolig. Tajmingen i mottagningen och avslutet från Emil Ekholm höll samma höga klass. En strålande start för Vimmerby Hockey som såg lika beslutsamma ut som i bortamatcherna mot Björklöven och Mora. Ekholm går från klarhet till klarhet och Troja-Ljungbys förre skyttekung börjar växa in i den hockeyallsvenska kostymen på allvar. Tillsammans med Mörnsjö och Limpar Lantz bildar skåningen en lika vass som ettrig tredjekedja och trots att precis alla vet att VH vill söka Ekholm på vänsterkanten i powerplay klarade Västerås inte av att stoppa honom. Om Ekholm var nöjd? Knappast. Det blev ett välförtjänt hattrick för VH:s nya målkung.

Mäktiga milstolpen

400 matcher i VH-tröjan. En minst sagt imponerande milstolpe för forwarden som med noteringen är fyra genom tiderna i Vimmerby Hockey. Carlsson såg ut att vara väldigt sugen på att fira 400 med en seger. Han och förstakedjan inledde piggt och verkar ha tagit den oväntade petningen mot Östersund på rätt sätt. Filip Fornåå Svensson kom nära, nära ett 1-3-mål i första perioden och Anton själv fick en bra chans att utöka ledningen i andra perioden men träffade inte målet. 29-åringen är en enormt viktig spelare både på och utanför isen för detta Vimmerby Hockey som visade både upp sig från sin bästa sida i kväll. Vilken skön revansch för Carlsson efter förra säsongens skadeproblem.

Små marginaler, Bochen

Nick Bochen öppnade säsongen på ett lysande sätt med mål och fina framspelningar. Sedan dess har kanadensaren blandat och gett i lite för stor utsträckning för att det ska kännas helt tryggt. Han har blixtrat till med läckra aktioner men också slarvat med pucken och agerat nonchalant vilket lett till baklängesmål. Men oj, vilket spelsinne Bochen besitter. Passningen till Ekholms 1-0 från eget sarghörn var hockeygodis. Mackan till Mörnsjö i andra perioden likaså. Dessvärre var backen även inblandad i Västerås reducering när han inte fick tag i pucken framför eget mål. Backen spelar med små marginaler och kan leverera geniala lösningar – men också bjuda på enkla misstag. Det positiva väger ändå över i min bok, men nog hade man önskat lite mer skärpa i egen zon. Men det gäller å andra sidan för fler…

För enkla mål

… för Vimmerby Hockey får verkligen kämpa, kämpa och kämpa för sina mål. Då håller det naturligtvis inte att bjuda motståndarna på så enkla mål bakåt. Både vid 1-2 och 2-2 misslyckades försvaret att få undan pucken framför egen kasse och Västerås utnyttjade misstagen direkt. VH spelar totalt sett en rejäl defensiv, är starka i forecheckingen och duktiga på att stänga ner motståndarnas offensiva stjärnor. Men det slarvas fortfarande en hel del i egen zon i situationer där pucken ser ut att vara under kontroll eller bara ska lyftas undan. Det känns bara så onödigt även om det såklart är svårt att slipa bort alla misstag. Kan VH bara försöka undvika att tappa pucken just framför den egna buren?