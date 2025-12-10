FEM PUNKTER: Varför ändra på en fungerande powerplay-formation?

Pärnas revansch

Han gjorde ett snyggt mål mot Karlskoga men när Oscar Davidsson var tillbaka i laguppställningen mot Nybro fick Martin Pärna snällt ställa sig åt sidan igen. Nu fick den kvicke forwarden chansen enbart på grund av att Davidsson insjuknat – och målade vackert igen efter tre fina prestationer på rad i Arvid Caderoths forechecking och starka puckvinst, Orrstens passning bakom ryggen och det distinkta avslutet i krysset. Visst bidrar HV-lånet med mer tyngd och fysik än Pärna, men Davidsson har noll poäng i VH-tröjan vilket såklart är underkänt med tanke på speltiden han fått. Är det dags att bänka Davidsson?



Caderoths position i powerplay

Äntligen såg det ut som att Vimmerby Hockey fått ordning på sitt powerplay-spel med två välfungerande formationer. Hur tänker ledarstaben när man då väljer att peta Martin Pärna och flytta in en Arvid Caderoth på högerkanten i kedjan med Anton Carlsson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström och Nick Bochen? Plötsligt försvinner hotet om direktskott på högerkanten som bidragit till att frigöra Wennström tre gånger om i slottet. Med en högerskytt till höger finns ingen större anledning för försvaret att markera Caderoth när Anton och Jakob har pucken på vänsterkanten. Jag förstår inte logiken i att ändra på en fungerande formation.

Passningsgeniet Orrsten

Vilken start han fått i VH, Hugo Orrsten. 19-åringen har bäst poängsnitt i VH med sina åtta assist på elva matcher och bidrar med både fart, fysik och spelsinne. Ögon-i-nacken-känsla på den fantastiska bakåtpassningen till Martin Pärnas 0-2-mål. Orrsten tillsammans med Arvid Caderoth är en spännande kombination. Det är väl föga troligt att Pärna får fortsatt förtroende i den kedjan när alla är hela och friska, men en målskytt in bredvid Orrsten och Caderoth och VH har ytterligare en vass formation på papperet.



Bortslarvade chanser

I andra perioden tryckte Vimmerby Hockey på för ett 0-2-mål och skapade en rad möjligheter att utöka. Men när de öppna ytorna i rätt lägen väl dök upp var kvaliteten för dålig. Alfred Hjälm slarvade med passningen när VH kom tre mot en, Jakob Karlsson valde att inte skjuta när han åkte sig fri och Almtuna-försvaret hann tillbaka. Spetsen saknas vilket vi har varit inne på tidigare. Det blir extra kostsamt i dessa sexpoängsmatcher där Almtuna hänger sig kvar målmässigt trots ett spel- och chansövertag från VH. Mot Nybro önskade Eric Karlsson att VH hade tagit bättre betalt i första perioden. Jag gissar att känslan var densamma andra perioden mot Almtuna.



Läge att bygga en ny vinstsvit nu, VH

Vimmerby Hockey vann tre raka matcher i mitten av november mot i tur och ordning Troja-Ljungby, Björklöven och Mora vilket gav ett lyft i tabellen. Sedan dess har det visserligen blivit ytterligare tre segrar – men aldrig poäng i två matcher i rad. Om VH ska lyckas lämna bottenstriden bakom sig och skapa lite andrum till strecket är det helt nödvändigt att bygga upp en ny vinstsvit. Varför inte börja hemma mot Mora på fredag? Två lag på 32 poäng och vinnaren i det mötet kan blicka uppåt mot Oskarshamn och topp sex. Ja, så jämnt är det faktiskt.