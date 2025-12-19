FEM PUNKTER: Kalmar HC är ett lagbygge som har tystat tvivlarna

Släkten var värst – igen

Förra säsongens radarpar George Diaco och Eddie Levin var tillbaka i VBO Arena – i Kalmar-tröjor. Båda gjorde mål i 6-1-segern i Hatstore Arena i slutet av september och frågan var om VH skulle lyckas stoppa duon den här gången? Nej, blev svaret. Det dröjde bara sex minuter innan de förra VH-lirarna låg bakom 0-1-målet som styrdes in av Wilhelm Westlund. I tredje perioden var det dags för Diaco att presentera sig på allvar. Det såg lekande lätt ut när han pricksköt in 1-4-målet i powerplay och kanadensaren hann bli tvåmålsskytt innan matchen var över med ett lika vasst avslut. Det osar kvalitet om George Diaco.

Oturen grinar VH i ansiktet

Vimmerby Hockey får kämpa stenhårt för sina mål. Klubben hade spelat över 140 minuter utan nätkänning innan Nick Bochen satte den förlösande kvitteringen. De fortsatte skapa en del men pucken ville inte in bakom en storspelande Jacob Crespin – samtidigt som avsluten inte höll tillräckligt hög nivå. Gästerna från Kalmar däremot kännetecknas av ett lag i medgång. Visst är de skickliga offensivt, men målen i första perioden mot VH var tillfälligheter. 1-2 fick man helt till skänks när Anton Carlsson var olycklig framför egen målbur. Utan att ta något från Kalmar märktes det att de är ett lag med åtta segrar i ryggen inför matchen. De får med sig ett slumpmål, gör ingen jättematch på något sätt men vinner ändå med förkrossande siffror och gör sex mål framåt. Det säger det mesta.

Larings tunga hemmadebut

Pontus Eltonius tvingades kasta in handduken på grund av sjukdom under värmningen på förmiddagen och unge Hugo Laring fick göra sin andra start i VH-tröjan. Men 19-åringen fick en tung start. 0-1-målet såg inte otagbart ut och Anton Carlssons olyckliga självmål fram till 1-2 är såklart en mardröm att släppa in. Efter det spelade Laring upp sig och gjorde ett par fina räddningar i andra perioden när Kalmar skapade lägen för att utöka ledningen. Men i tredje perioden släppte han ytterligare fyra puckar förbi sig och minst ett av dem vill han garanterat ha tillbaka. Nej, det här var en hemmadebut att glömma för 19-åringen.

Hugo, Hugo och Hugo

19-åringarna Hugo Laring, Hugo Orrsten och Hugo Lejon var på isen när pucken släpptes i VBO Arena. För både Lejon och Laring var det första framträdandet inför hemmapubliken. Larings tunga kväll har vi varit inne på, men firma Lejon och Orrsten blixtrade till i andra perioden och skapade ett par lägen under ett och samma byte tillsammans med tredjelänken Arvid Caderoth. I övrigt syntes tonåringarna inte särskilt mycket men får de fortsätta spela tillsammans finns potential.

Kalmars hysteriska form

På upptaktsträffen stack Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson ut hakan och tippade att Kalmar HC skulle gå upp i SHL. Då var det nog få andra (undertecknad inkluderad) som trodde att klubben skulle ha en chans att utmana jättarna Modo, Södertälje och Björklöven. Drygt halvvägs in i säsongen har Daniel Stolts lagbygge tystat tvivlarna. Nio raka segrar, 113 mål framåt och endast suveräna Björklöven framför sig. Nu har de visserligen sålt AJ Vanderbeck och tappat Samuel Jonsson och Victor Laz på kort tid vilket gör fortsättningen mer svårbedömd, men Kalmar har överraskat alla och är på allvar med i SHL-snacket.