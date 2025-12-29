FEM PUNKTER: Betydelsen av skitmålet går inte att överdriva

Skitmålets betydelse

Som Vimmerby Hockey längtat efter och många gånger gjort sig förtjänta av ett skitmål. Mot Troja-Ljungby kom det äntligen. Och betydelsen av Hurtigs turliga ledningsmål går knappast att överdriva. Knappt tre minuter senare var ställningen otroligt nog 5-1 på tavlan efter tre vackra hockeymål signerade Anton Carlsson, Arvid Caderoth och Emil Ekholm. VH såg ut som ett helt nytt lag som plötsligt kunde spela med sänkta axlar och utan press direkt efter målen. Att få den utdelningen i ett ångestmöte i bottenstriden, ja det kan visa sig bli oerhört betydelsefullt för våren. Från ett mål på fyra matcher till fyra mål på knappt tre minuter när det behövdes som mest. Gott nytt år, Vimmerby Hockey!

Oväntade målvaktsbytet

När Anton Carlsson prickade in 3-1 i powerplay valde Troja-Ljungby att byta ut målvakten Jonathan Stålberg till förmån för Vilgot Holm. Ett byte som kändes lite märkligt med tanke på att förre VH-keepern dittills gjort flera fina räddningar. Hur det gick för inbytte Holm? Ja, han släppte in de två första skotten han fick på sig och gav mardrömsstarten ett ansikte. Första målet kom när Holm varit på isen i 23 sekunder. Det andra 23 sekunder senare. Vi kan nog vara överens om att det inte var ett byte som gav önskad effekt för jumbon.

Lejons svar på tal

Kollega Simon Henriksson ifrågasatte Hugo Lejon kraftigt efter matchen mot IK Oskarshamn och menade att han inte tillförde någonting till VH:s offensiv. Hur svarar man på den kritiken? Med ett handledsskott i första krysset i powerplay mot Troja-Ljungby, såklart. Jag följde Lejon på en frivillig träning häromveckan och reagerade då på 19-åringens pricksäkerhet i avsluten och nu visade forwarden att det inte var någon tillfällighet. Lejon noterades dessutom för en (billig) assist på Hurtigs 2-1-mål och ny framspelning till Arvid Caderoths vackra 4-1. Tre poäng in på VH-kontot och kedjan med Orrsten, Caderoth och Lejon levererade bra spel och chanser matchen igenom.

Välbehövligt andrum

Tre poäng mot Troja-Ljungby på papperet. Så mycket mer värt i praktiken. Plötsligt har VH nio pinnar ner till jumbon och fem poäng till godo på Västerås under strecket med en match mindre spelad. Att vinna sexpoängsmatcherna kan visa sig bli direkt avgörande för att säkra nytt kontrakt. När VH tidigare under säsongen har haft lägen att rycka ifrån botten har de ofta förlorat och med fyra raka förluster i ryggen var det nödvändigt med ett trendbrott i dubbel bemärkelse mot Troja-Ljungby. Så blev det också.

Ekefjärds knätacklingar

Matchstraff mot Mora för knätackling efter drygt tre minuter. Avstängd mot Karlskoga. Matchstraff mot Troja-Ljungby för knätackling efter drygt åtta minuter. Avstängd mot AIK? Elliot Ekefjärd var besviken och ångerfull efter att ha satt sina lagkamrater i en svår sits mot Mora och man kan bara ana vilka känslor som gick genom huvudet på VH-forwarden när han – efter lång överläggning från domarna – fick samma besked nu. Ekefjärd måste ta sig en funderare över sina tacklingar framöver och två matchstraff på kort tid är såklart långt ifrån godkänt. Forwarfen kan bara tacka sina lagkamrater för att det inte blev fler baklängesmål – i synnerhet Isak Hansen storspelade i boxplay.