FEM PUNKTER: Han måste vara mer disciplinerad än så

Ett psykologiskt skitmål

Äntligen hade Vimmerby Hockey fått lite luft under vingarna. Elias Lindgren var påpasslig när han hittade Adam Petersson med en längre passning mitt i ett Östersundsbyte och Vimmerbykillen var iskall när han lyfte in 1-1 i bortre krysset. Hur länge VH fick rida på den vågen? Exakt 39 sekunder. Sedan skickade Oskar Wahlberg in ett skott från blålinjen som (o)turligt styrdes in bakom Pontus Eltonius via en klubba och VH var tillbaka i underläge. När Hugo Lejon brände ett monsterläge i powerplay bara minuten senare strödde det bara extra salt i VH-såren. Om det kunde bli värre? Jodå…

Utvisningar som inte får ske

Mot Nybro drog en ostörd Isac Andersson upp pucken på läktaren i numerärt underläge och Vimmerby Hockey tvingades spela tre mot fem där gästerna avgjorde matchen. Mot Östersund drog VH på sig två om möjligt ännu mer onödiga tvåor. Först för många spelare på isen – för vilken gång i ordningen den här säsongen? – och i samma sekvens får vi anta att Elias Lindgren sa några väl valda ord till domaren och åkte ut han också. VH-boxen kämpade tappert men till slut gick det inte längre och precis som mot Nybro blev spelformen matchavgörande. Lindgren måste helt enkelt vara mer disciplinerad än att sätta sina lagkamrater i den situationen, vad man än tycker om domarnas bedömning. Utvisningarna kom dessutom mitt i en stark VH-period där kvitteringschanserna avlöste varandra. Extra tungt mentalt, givetvis.

Grym period – men…

Efter 20 ganska bleka minuter spelade Vimmerby Hockey upp sig och tog över helt under stora delar av andra perioden. Det är egentligen ofattbart att VH bara gjorde ett mål sett till chanserna man skapade. Ännu mer ologiskt var det att Östersund faktiskt vann perioden trots gästernas spelövertag. Carl Lidö var vass i målet ska sägas, men VH slarvade också bort en del situationer med märkliga beslut i avgörande lägen. Bortsett från drömminuterna mot Troja-Ljungby får Vimmerby Hockey ingenting gratis just nu, men i en så pass öppen match med så många klara lägen som mot Östersund måste det göras fler än ett mål. Det går inte att prata om otur eller små marginaler.

Från läktaren till förstakedjan

Att Martin Pärna har suttit på läktaren de senaste matcherna kan ifrågasättas med tanke på Vimmerby Hockeys målfacit under perioden. Även om forwarden aldrig passat in i den aggressiva och fysiska spelstil som Eric Karlsson implementerat i årets Vimmerby Hockey är det svårt att blunda för att Pärna är vass i offensiv zon. Det finns få andra i nuvarande trupp med samma avslutskvalitet när lägena dyker upp och för mig borde det finnas plats för en spelartyp som Pärna, åtminstone som extraforward. Inte minst med tanke på hur ineffektiva VH har varit. I Anton Carlsson och Isac Anderssons frånvaro fick Pärna ta det långa klivet från läktaren och in i förstakedjan mot Östersund. Efter bara några minuter fick han ett kalasläge i slottet men tog inte chansen och gjorde inget större väsen av sig i matchen. Men så fick han också minst antal istid av samtliga VH-forwards.

Markeringsmissen

Nej, det håller inte att bjuda på så enkla mål som vid Östersunds 1-0. En förlorad sargduell för Nick Bochen och någon sekund senare var Carl Holmberg-Härgestam sopren i slottet efter att Arvid Hurtig tappat markeringen. VH-backen såg ut att vilja göra sig spelbar för sin backkollega bakom målet men får naturligtvis inte chansa på det sättet om ingen annan plockar upp den farligaste ytan. Utan att ta något från Linus Vidells fina passning från hörnet och det efterföljande distinkta avslutet från Holmberg-Härgestam är det ett för billigt mål att släppa in.