FEM PUNKTER: Domarnivån bara måste vara bättre än så här

Boxplay-spelet i första

I sex minuter och 59 sekunder höll Vimmerby Hockey tätt i numerärt underläge efter ett heroiskt arbete från boxplay-formationerna. Gästerna skapade knappt en chans i det fem minuter långa powerplay-spelet efter Arvid Caderoths utvisning och VH förtjänar stort beröm för insatsen. Att Isac Andersson så kyligt lyfte in 2-0 i boxplay på Rasmus Korhonens bjudning var en bonus och visst var hemmaspelarna värda att gå till pausvila i tvåmålsledning. Men ett ögonblick av pucktittande och en markeringsmiss av Max Karlsson senare var reduceringen var ett faktum. Det kändes väldigt typiskt ett lag i motgång att åka på det baklängesmålet. VH:s powerplay lämnade däremot mycket att önska i matchen. Tre numerära överlägen mynnade ut i en enda klar chans vilket givetvis är underkänt.

Domarinsatsen

Vimmerby Hockey har gnällt en hel del på domarnivån i tidigare matcher och kvällens drabbning var inget undantag. Det visslades och buades från såväl bås som läktare vid en rad olika situationer. Fanns det fog för irritationen denna gång? Ja, jag tycker det. Man kan fråga sig om Arvid Caderoths tackling var värd fem minuter och inte minst kan man fundera på om Kevin Wennström förtjänade två extra minuter för duellen med gästernas Anton Mylläri. Att VH blott 22 sekunder efter Västerås reducering i det efterföljande powerplay-spelet fick en utvisning med sig osade kompensation. Nej, domarnivån var inkonsekvent matchen igenom och måste bara vara bättre i en så avgörande match. Att man först dömde mål när Pontus Eltonius låg utslagen på isen efter att tydligt ha blivit pååkt av en VIK-spelare säger tyvärr det mesta om domarnas kvalitet ikväll. Som Eric Karlsson sa efter matchen: En fullständigt bedrövlig nivå. Det är svårt att inte hålla med.

Lejons revansch

Hugo Lejon värvades in från Västerås för exakt en månad sedan och nu var det dags för hans examensprov mot sina gamla lagkompisar. Hur han skötte sig? Jodå. Efter fyra minuter vann han en duell i offensivt sarghörn, slet åt sig pucken och spelade fram en helt ren Marcus Limpar Lantz till 1-0. En imponerande styrkedemonstration från 20-åringen mot klubben som ratade honom. Lejon gjorde annars ingen anmärkningsvärd insats men borde ha fått en assist när han spelade fram till en fristående Filip Fornåå Svensson i powerplay.

Drömmotståndet

Fyra matcher – fyra segrar. Snacka om scenförändring mot förra säsongen när Västerås IK plockade åt sig samtliga poäng mot Vimmerby Hockey. Eric Karlsson coachade som bekant i det motsatta båset då och det är uppenbart att han vet hur man ska straffa sin förra klubb. Om man sätter en krisstämpel på VH just nu är det ingenting mot vad man får kalla händelseutvecklingen i ett betydligt mer namnkunnigt Västerås IK. Jumbo i Hockeyallsvenskan efter 38 spelade matcher och en formkurva som pekar åt helt fel håll. Samtidigt kändes det här som en tappad poäng för Vimmerby Hockey. Filip Fornåå Svensson lär gräma sig över det missade friläget vid ställningen 3-2.

Publikens viktiga stöd

Gratismatch och 1 398 åskådare på läktaren. Och visst var publiken med på noterna i kvällens betydelsefulla match. De skapade ett härligt tryck i hallen och satte dessutom rejäl press på domarna med protester vid i stort sett varje bedömning som inte gick hemmalagets väg. Publiksiffrorna har av förklarliga skäl dalat under januari i takt med svaga resultat och mängder av hemmamatcher i rad under årets fattigaste månad, men oj vad VH behöver det här stödet. Efter den senaste tidens frustration har Eric Karlsson pratat om att VH behöver spela bättre och förtjäna publikens positivitet. Kvällens match var definitivt ett steg på vägen.