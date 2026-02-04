FEM PUNKTER: VH har fysiken – men där måste duellerna vinnas

Starkare framför egen målbur

Både 1-0 och 2-0 föregicks av att VH-spelare förlorade dueller just framför den egna målburen. Först var det tredjekedjan som misslyckades med att få bort en retur och blev åskådare när Zackrisson lämnades fri på bortre – därefter vann hemmalaget en ny duell framför mål innan Carter Ashton tryckte in tvåan. Södertälje gjorde det bra som högg på varje retur men VH-spelarna måste vara mer rejäla framför det egna målet. Bort med pucken, bort med motståndarna. Fysiken har Vimmerby Hockey på sin sida.

Juniorkedjan

Hugo Orrsten, August Lissel och Hugo Lejon. Snittåldern på VH:s andrakedja mot Södertälje var 19,33 år och Leksandslånet kastades rakt in i hetluften mot Södertälje. Lissel, som gjort flest poäng av alla i Sveriges bästa juniorliga den här säsongen, såg intressant ut med flera fina aktioner där han visade prov på både teknik och spelsinne. Det kunde ha blivit omedelbar succé för juniorkedjan när Hugo Orrsten redan i första perioden spelades fram till ett riktigt bra läge på vänsterkanten efter en snabb omställning men skottet smet strax utanför. Den spelskicklige 19-åringen får fortsätta vänta på sitt första mål i VH-tröjan. Lissel? Han bombade in sitt första mål – i sin första match i Hockeyallsvenskan. Där snackar vi succédebut och Lissel ser ut att kunna bli en tillgång för VH i slutspurten.

Ramträffarna

Jag har haft en känsla av att Vimmerby Hockey skjutit många skott i målramen den här säsongen och en titt på statistiken inför matchen mot Södertälje gav mig rätt. Med 33 ramträffar var man delad fyra i serien och hade hela 19 fler skott i ribba eller stolpe än jumbon Södertälje på listan (14). Det är små marginaler mellan stolpe-in och stolpe-ut såklart och kan vara skillnaden mellan en vinst och en förlust. En minut in i matchen klev Anton Carlsson fram i powerplay och sköt ett lurigt skott – i ribban. Södertälje? Jodå, de hade också en stolpträff i andra perioden. Det brukar jämna ut sig, men inte alltid.

Karlskogas kollaps

Vad hände i Västerås? Oavgjort efter två perioder och sedan small målen in på löpande band bakom Karlskogas Olof Lindbom i början av tredje. Det tog bara 16 sekunder mellan 2-1 och 3-1 och totalt släppte Karlskoga in tre mål på en och en halv minut. Riktiga mardrömsminuter för Vimmerby Hockey som gör att Västerås nu bara är två poäng bakom i bottenstriden. En Karlskoga-kollaps som i alla fall jag inte såg framför mig. Visserligen befinner sig laget i något av ett ingenmansland i tabellen med ett betryggande avstånd ner till Modo på fjärde plats och långt upp till tvåan Björklöven. Men jag bara hoppas att det inte handlade om motivationsbrist. Nu är det återigen helt öppet i botten och VH tappade sitt finfina utgångsläge.

Topptrion imponerar

Hela förstakedjan har spelat upp sig de senaste matcherna och Anton Carlsson fick ett fint kvitto på formen när han nyligen togs ut i veckans lag. Även Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson har sett piggare ut i offensiv zon, inte minst den sistnämnda. Den tilltänkta målkungen har fått ta emot rättmätig kritik under säsongen och sett både tung och trög ut i flera matcher, men mot Modo i fredags var han piggare och svarade för en kanonassist till Carlssons 1-1. Mot Södertälje var han lika bra – åtminstone under första halvan av matchen. Fornåå Svensson vann dueller, utmanade och skapade lägen på egen hand när han använde sin styrka på rätt sätt och bröt in framför SSK-backar. Forwarden fick belöning för slitet när han låg bakom Caderoths reducering i andra perioden. Tyvärr blev Fornåå lite av en syndabock i tredje perioden när han slarvade med pucken i egen zon och tvingade lagkamraten Nick Bochen till utvisningen som ledde till Södertäljes avgörande.