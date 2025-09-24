FEM PUNKTER: Vad var det där?

Bortapremiären i Hockeyallsvenskan när Vimmerby Hockey ställdes mot Kalmar HC slutade med en jobbig 6-1-förlust. Här är Simon Henriksson fem punkter från matchen. Ett koncept vi kommer att fortsätta med under säsongen för att lyfta fram fler perspektiv från Vimmerby Hockeys matcher.

Vad var det där?

Hallå, Vimmerby? Matchen är igång. Vad hände egentligen under de första 20 minuterna i Hatstore Arena? Vimmerby Hockey såg förtvivlat passivt ut. Det var håglöst, oroligt och onödigt stressat. Klart man kunde förvänta sig att Kalmar, som oväntat premiärföll mot Almtuna, skulle komma ut hårt, men kom de ut så hårt verkligen?

Vimmerby gav bort initiativet och gav bort pucken, och gjorde bort sig, vid samtliga tre hemmamål. Så kan inte en öppningsperiod på bortaplan i Hockeyallsvenskan se ut. Så är det helt enkelt.

Måste utnyttja sina chanser i special teams

Special teams. Ett av de värsta ord jag vet, men jag har inte hittat något bättre på svenska trots att jag försökt. Spelet i numerärt över- och underläge blir för krångligt.

Oavsett – Vimmerby måste verkligen utnyttja sina chanser i spelformen. Det gjorde man inte mot Kalmar. I öppningsakten utnyttjade VH sin enda möjlighet, men i den andra perioden – där man svarade för en diametralt motsatt insats mot den första – hade man hela tre möjligheter i fem mot fyra.

Lägen man måste utnyttja, inte minst när man har perioden spelmässigt och är i ett tvåmålsunderläge på bortaplan.

Själva insatserna i spelformen var helt okej, men man måste hitta nätet. Så är det helt enkelt.

Vem skulle tysta vem?

Vem skulle egentligen tysta vem den här kvällen? Utfallet blev ganska uppenbart. De tidigare Vimmerbyspelarna George Diaco och Eddie Levin var i händelsernas centrum för sitt nya lag mot sitt gamla lag. George Diaco gjorde ett mål och två assist, målet var också det som betydde viktiga 3-1. Efter en bra andraperiod av Vimmerby stängde Eddie Levin matchen med ett pangskott i numerärt överläge.

Lite av en måstematch redan på fredag

Domedagsanalyser ska man akta sig för. Framför allt efter två omgångar i en serie som innehåller fler matcher än jag orkar räkna till.

Men – det är rejäl press på Vimmerby redan på fredag när Almtuna gästar VBO Arena. Förra året hade VH ingen vidare statistik mot övriga bottenlag. Det måste man ha i år om det inte ska vara plats 13 eller 14 det handlar att slåss om. Dessutom har Almtuna redan sex poäng inspelat. Det går inte, även om det är tidigt, att släppa iväg Uppsalalaget åtta poäng före.

Så ja, det är tidigt, men det är lite av en måstematch redan i omgång tre.

Mitt hockeyöga

Jag har bevakat mycket ishockey under mina många år som journalist. Jag har dock aldrig påstått att det är den sport jag kan bäst. Ytterligare ett bevis på det fick vi efter den första perioden. Naturligtvis försökte jag och kollega Mathiasson följa de två ex-Vimmerbyspelarna George Diaco och Eddie Levin lite extra.

Yrvädret George Diaco var ju släkten är värst-målskytt i öppningsakten, men redan innan hans 3-1-puck sa jag till min kollega att man sett mycket mer av honom än Levin.

”Undra hur många fler minuter Diaco varit på isen?”, frågade jag öppet till både honom och mig själv. En titt på statistiken visade något helt annat. Tio sekunder mer hade Levin spelat i period ett.

Min försvarsadvokat hade förstås tryckt på att det är svårt att hänga med varje sekund och varje moment när man liverapporterar. Prova om ni inte tror mig.