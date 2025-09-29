FEM PUNKTER: Var det en petning var det ett genidrag

Vimmerby Hockey har tagit säsongens första seger och trepoängare. Här är Simon Henrikssons fem punkter från vinsten borta mot Västerås.

Väldigt stark bortamatch av Vimmerby

Det var ett tidigt jumbomöte som stundade i ABB Arena mellan Västerås och Vimmerby under måndagskvällen. Västerås på osmickrande noll poäng mot Vimmerby med bara två efter tre omgångar.

Om det är någonstans krisstämpeln sitter kvar är det i Västerås. Vimmerby svarade för en imponerande bortamatch. Ett aggressivt VH vann mycket puck offensivt, skapade tryck på Västerås och släppte till lite bakåt.

Att skottstatistiken blev så pass jämn som den blev berodde på att VH backade hem och försvarade sin 3-0-ledning. Plötsligt har laget nu fem poäng på fyra matcher och det får ses som en fullt godkänd säsongsinledning.

Så som spelet såg ut, förvisso mot ett utbuat Västerås, bådar det gott inför fortsättningen.

Så tar man en petning (?)

Det här är en punkt som kan få revideras ordentligt. Vi vet i skrivande stund inte varför Colson Gengenbach försvann mot slutet av den första perioden. Vi ska ta reda på det när vi pratar med Eric Karlsson om en stund.

Men blev Gengenbach petad efter en svag första halva av perioden var det ett genidrag av ledarstaben. Transatlanten hade en helt annan energi i period två och fick också sätta sin första puck i Hockeyallsvenskan när han trots tuff uppvaktning petade in 2-0 i powerplay i upptakten av tredje. Han följde sedan upp detta med att fint servera Filip Fornåå Svensson till 3-0 några minuter senare.

Colson Gengenbach gjorde sin överlägset bästa match i VH-tröjan.

Hela förstakedjan fick utdelning i den här matchen och det kan visa sig bli oerhört nyttigt på sikt.

Starkt efter att ha hanterats som restavfall

Han spelade inte en minut borta mot Västerås. Med tanke på hur stabil Pontus Eltonius är i kassen ska han förstås inte det, men det är ändå värt att vara med som en av fem punkter. Vad? Att Claes Endre, efter hur han blev behandlad, ställer upp när Robin Christoffersson ska bli pappa. Endre har ännu inte klart med någon klubb och har i intervjuer deklarerat hur bra han trivs i staden och hur gärna han ville stanna i klubben. Att han ställer upp som reservmålvakt i brist på andra alternativ för Vimmerby är imponerande och visar ödmjukhet. Många andra hade förstås visat en enorm bitterhet och vägrat efter att ha hanterats som restavfall.

Starka i tekningscirkeln

Ibland överdrivs betydelsen av att vara starka i tekningscirkeln. Så pass viktigt som vissa anser det vara kan jag inte skriva under på, men det är samtidigt självklart att det är klart bättre att inleda med pucken än att inte göra det.

Vimmerby har värvat för att vinna fler tekningar i år och det blev en faktor när VH bortabesegrade Västerås i kväll. Totalt vann VH tekningsstatistiken med 29-18.

Det är en detalj som kan hjälpa Vimmerby i många matcher om man fortsätter på kvällens inslagna väg.

Eltonius kommer ge Vimmerby många möjligheter att vinna

Jag har varit svag för Pontus Eltonius sedan jag bevakade Västerviks IK i Hockeyallsvenskan. Han är en väldigt kompetent målvakt på den här nivån och var en av mina drömförstärkningar inför säsongen.

Nog har han också visat detta under inledningen. Vimmerby var absolut det bättre laget mot Västerås och hemmalaget fick aldrig något större tryck på VH, men när chanserna väl skapades stod Pontus Eltonius i vägen.

Det kommer han göra många gånger den här säsongen och min spaning är att han mer och mer kommer bli tydlig förstamålvakt. Surt och bittert för honom att behöva släppa en kasse förbi sig med endast 28 sekunder kvar.